Désormais, les drones sont également utilisés sur les routes pour surveiller les mauvais conducteurs

Le projet a été lancé au Royaume-Uni, en commençant par les comtés de Devon et de Cornouailles. Une fois que le drone a identifié un comportement de conduite dangereux, une patrouille est immédiatement alertée et intercepte le véhicule.

Cela ressemble presque à une opération militaire. Un opérateur extrait le drone nécessaire à la mission d’un centre de commandement mobile. Il l’assemble, insère les batteries et le pose sur la piste d’atterrissage et de décollage dédiée à ces quadcoptères. À ce stade, la phase de surveillance commence. Les voitures et les motos circulant sur la route sont identifiées, leur vitesse est calculée et leur façon de conduire est évaluée. Au premier problème, une patrouille est envoyée.

Le programme de surveillance des routes par drone a été lancé par la police britannique et est testé sur les routes de deux comtés : Cornwall et Devon, deux territoires à l’ouest de Londres. L’objectif est de réduire les accidents, en particulier ceux impliquant des motocyclistes.

C’est ce qu’a précisé l’inspecteur en chef de la police de la circulation dans les deux comtés Ben Asprey : « Malheureusement, l’année dernière a été une année terrible pour les accidents graves et mortels impliquant des motocyclistes. En 2022, 16 motocyclistes ont été tués sur les routes du Devon et des Cornouailles, le chiffre le plus élevé en cinq ans. »

Comment le road filming est analysé

Tout se passe en temps réel. D’après ce que l’on peut voir dans les vidéos de démonstration postées sur le projet, les images enregistrées par le drone sont transmises et analysées en temps réel. Il semble être devant un de ces tirs utilisés par les drones de guerre pour identifier les cibles. Le véhicule est d’abord identifié puis sa vitesse est évaluée par comparaison avec une série de points fixes.

