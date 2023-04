Il semble y avoir une bactérie capable de sauver les coraux des Caraïbes d’une des maladies les plus mortelles

Le micro-organisme, isolé à partir de fragments de grands coraux étoilés, peut guérir et prévenir la maladie de perte de tissu corallien pierreux qui a ravagé les récifs coralliens de Floride et se propage rapidement dans les Caraïbes.

Une bactérie semble pouvoir sauver les coraux des Caraïbes menacés par l’une des épidémies les plus meurtrières et dévastatrices, due à la stony coral fabric loss disease (SCTLD), une maladie des coraux signalée pour la première fois au large des côtes du sud-est côte de la Floride en 2014 et a depuis ravagé les récifs coralliens des Florida Keys, se propageant rapidement dans toute la mer des Caraïbes. La cause précise de la maladie est encore inconnue, mais une fois qu’un corail est infecté, il développe des lésions qui s’étendent rapidement et entraînent la mort de cette classe d’animaux en quelques semaines. « Il ne mange que des tissus coralliens – a expliqué Valerie Paul de la Smithsonian Marine Station à Fort Pierce, en Floride, qui après avoir étudié les récifs coralliens pendant des décennies, a décidé de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles le SCTLD est si dévastateur -. Le tissu vivant du corail se détache et ce qui reste n’est qu’un squelette de carbonate de calcium blanc. »

En enquêtant sur la propagation de la maladie, le professeur Paul en collaboration avec une équipe de recherche de l’Université de Floride a découvert que certains fragments de grand corail étoilé (Montastraea cavernosa) développaient rapidement les lésions caractéristiques du SCTLD et mouraient tandis que d’autres ne tombaient pas malades à tous. Cela a conduit l’équipe à collecter des échantillons pour identifier quels micro-organismes protégeaient ces fragments de la maladie.

Le seul traitement qui semble avoir un quelconque effet contre la maladie étant l’amoxicilline, un antibiotique à large spectre susceptible de favoriser la résistance aux antibiotiques, l’équipe a examiné la totalité des bactéries non pathogènes qui étaient présentes sur les prélèvements de corail, dans un premier temps. tester les propriétés de plus de 222 souches bactériennes isolées. Parmi ceux-ci, 83 ont montré une certaine activité antimicrobienne, mais un en particulier – appelé McH1-7 – s’est démarqué par cette capacité.

L’équipe a ensuite effectué des analyses chimiques et génétiques pour découvrir les composés à l’origine des propriétés antimicrobiennes de McH1-7 et les gènes à l’origine de la production de ces composés. Enfin, les chercheurs ont testé McH1-7 avec des fragments vivants de grands coraux étoilés dans une série d’essais en laboratoire, qui ont apporté la preuve concluante : McH1-7 a arrêté ou ralenti la progression de la maladie dans 68,2 % des 22 fragments de corail infecté et, même plus remarquable, a empêché la maladie de se propager dans les 12 expériences de transmission, ce que les antibiotiques sont incapables de faire.

Actuellement, la principale méthode pour pratiquer ce type de traitement probiotique est d’envelopper le corail dans un sac, afin de créer une sorte de mini aquarium puis d’y insérer les bactéries utiles. Plus important encore, a souligné Paul, il s’agira de voir si la souche bactérienne isolée peut avoir les mêmes effets curatifs et prophylactiques sur d’autres espèces de coraux. « Le potentiel nouvellement identifié pour aider les coraux malades de Floride, sans le danger de générer par inadvertance des bactéries résistantes aux antibiotiques, est une bonne nouvelle », a-t-elle ajouté. Entre acidification des océans, blanchissement des coraux, pollution et maladies, nous devons tout faire pour les empêcher de disparaître. »

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :