Le déploiement de l' »accès anticipé » d’Apple Pay Later progresse lentement, voici comment savoir si vous êtes inclus

La semaine dernière, Apple a annoncé qu’il commençait à déployer son nouveau service de financement Apple Pay Later auprès des premiers clients. Ce déploiement semble progresser incroyablement lentement, et ce n’est qu’aujourd’hui que nous avons reçu notre premier rapport de lecteur sur une personne invitée à essayer Apple Pay Later…

Tel que partagé par le développeur Dylan McDonald sur Twitter, les invitations Apple Pay Later se déploient lentement. Lorsque vous êtes choisi pour participer, vous recevez un e-mail d’Apple dans lequel la société explique le fonctionnement de la fonctionnalité et vous propose un « accès anticipé » pour l’essayer.

Accédez en avant-première à une version préliminaire d’Apple Pay Later et commencez à répartir vos achats sur quatre paiements plus petits, sans intérêt ni frais. Disponible en ligne et dans les applications où Apple Pay est accepté avec iPhone ou iPad.

Faire une demande pour Apple Pay Later est facile. Assurez-vous d’avoir mis à jour la dernière version d’iOS ou d’iPadOS, puis accédez à Wallet, appuyez sur + et choisissez Apple Pay Later. Demandez un montant à dépenser et, s’il est approuvé, vous verrez l’option Payer plus tard derrière le bouton Apple Pay lors du paiement.