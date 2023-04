Apple dit qu’il est plus proche que jamais d’avoir une chaîne d’approvisionnement complètement neutre en carbone

Apple s’est fixé pour objectif public de devenir complètement neutre en carbone dans sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030, et il publie aujourd’hui une mise à jour sur ces efforts. Selon Apple, ses partenaires de fabrication prennent désormais en charge plus de 13 gigawatts d’électricité renouvelable dans le monde, tandis que plus de 250 fournisseurs d’Apple se sont engagés à s’appuyer entièrement sur les énergies renouvelables d’ici 2030.

Dans un communiqué de presse aujourd’hui, Apple a fait le point sur ses efforts pour devenir totalement neutre en carbone d’ici 2030. Pour ses émissions mondiales d’entreprise, Apple est déjà neutre en carbone. Il prend en charge 1,5 gigawatts d’électricité renouvelable dans le monde pour alimenter tous les bureaux de l’entreprise, les centres de données et les stores de détail. Il a également investi dans 500 mégawatts d’énergie solaire et éolienne en Chine et au Japon pour lutter contre les émissions de la chaîne d’approvisionnement en amont.

Les efforts d’Apple sont désormais largement concentrés sur sa chaîne d’approvisionnement et ses partenaires de fabrication. Apple affirme que plus de 40 de ses partenaires de fabrication ont rejoint le programme Apple Supplier Clean Energy au cours de la dernière année, ce qui représente un total de plus de 250 fournisseurs dans 28 pays.

La société propose également une « Académie de l’énergie propre » à ses partenaires pour les aider à « identifier et mettre en œuvre des solutions d’énergie propre et de réduction des émissions de carbone ».

Plus de 40 partenaires de fabrication ont rejoint le programme d’énergie propre des fournisseurs d’Apple au cours de la dernière année. Apple a appelé ses fournisseurs à décarboner toutes les opérations liées à Apple, y compris l’approvisionnement en électricité 100 % renouvelable. Grâce à leur participation au Supplier Clean Energy Program, les fournisseurs d’Apple signalent une demande d’expansion de la capacité d’électricité renouvelable dans le monde. Depuis 2019, l’énergie renouvelable opérationnelle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple a été multipliée par cinq, totalisant désormais 13,7 gigawatts. Cela équivaut à 17,4 millions de tonnes métriques d’émissions de carbone évitées l’année dernière, soit l’équivalent du retrait de près de 3,8 millions de voitures de la route.

Apple a également fait le point sur son engagement de 4,7 milliards de dollars en obligations vertes, affirmant qu’il a déboursé plus de 3,2 milliards de dollars à ce jour.

Pour aider à accélérer les progrès en matière d’énergie propre et les innovations environnementales dans le monde, Apple a déboursé plus de 3,2 milliards de dollars sur les 4,7 milliards de dollars d’obligations vertes de l’entreprise à ce jour, y compris le total de 2,5 milliards de dollars de ses deux premières obligations. Jusqu’à présent, la société a alloué 700 millions de dollars du produit de l’obligation verte 2019 pour soutenir 59 projets, y compris le développement et la distribution de ressources de formation sur l’énergie propre pour les fournisseurs et les efforts de plaidoyer collaboratif au Japon, au Vietnam et en Corée du Sud. Les projets soutenus par le Green Bond 2019 devraient atténuer plus de 13,5 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone au cours de leur durée de vie.

En plus de renforcer la capacité d’énergie verte pour les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, Apple affirme que les dépenses en obligations vertes ont soutenu des éléments tels que la conception à faible émission de carbone, l’efficacité énergétique et l’expansion des énergies renouvelables dans les réseaux du monde entier.

Tim Cook, PDG d’Apple, a vanté les efforts de l’entreprise dans un communiqué aujourd’hui :

Chez Apple, nous sommes neutres en carbone pour nos propres opérations et innovons chaque jour pour aller encore plus loin dans le travail urgent de lutte contre le changement climatique. Avec des partenaires du monde entier, nous ajoutons encore plus d’énergie renouvelable pour alimenter notre chaîne d’approvisionnement mondiale et investissons dans les technologies vertes de nouvelle génération. L’ampleur de ce défi est immense, mais notre détermination à le relever l’est tout autant.

Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, de la politique et des initiatives sociales d’Apple, a ajouté :

Nos nouveaux engagements envers nos fournisseurs démontrent le rythme rapide des progrès que nous réalisons vers notre objectif de neutralité carbone pour 2030. Nous prenons des mesures urgentes à l’échelle mondiale pour débloquer un avenir plus vert, plus innovant et plus résilient.

Retrouvez le communiqué de presse complet d’Apple sur son site internet.

