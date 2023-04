Évitez les risques liés au téléchargement de vidéos depuis Facebook

Le téléchargement de vidéos sur des appareils mobiles et de bureau est plus facile que jamais, mais comment pouvez-vous être sûr que vous ne téléchargez que des vidéos et non des virus et d’autres fichiers qui peuvent endommager vos appareils ? Dans cet article, nous vous fournirons des solutions pratiques au problème.

Le téléchargement de vidéos comporte des risques, et plus vous téléchargez, plus vous exposez vos systèmes à différents virus. Les virus et les fichiers malveillants peuvent attaquer, pirater ou voler des données sur vos appareils.

Qui est la solution?

Utilisez uniquement un téléchargeur de vidéos Facebook digne de confiance. La meilleure façon de télécharger des vidéos à partir de Facebook et d’autres sources est de n’utiliser que des téléchargeurs réputés auxquels des millions de personnes dans le monde font confiance. Bien qu’il existe de nombreux outils en ligne, logiciels, extensions de navigateur et applications mobiles, certains téléchargeurs peuvent compromettre la sécurité des appareils des utilisateurs. Choisissez un téléchargeur de vidéos fiable, préféré et recommandé par la plupart des internautes. Ces téléchargeurs ne téléchargent que des vidéos, pas de virus ou de fichiers malveillants.

Outre la sécurité, il est utile de choisir un outil rapide et efficace pour télécharger toutes sortes de vidéos. Par exemple, si nous choisissons un téléchargeur de vidéos Facebook, il devrait pouvoir télécharger rapidement tous les types de vidéos dans toutes les qualités disponibles.

Mettez à jour régulièrement vos appareils

Pour protéger vos appareils contre différents types de menaces, vous devez régulièrement mettre à jour les systèmes d’exploitation de vos appareils. Presque tous les systèmes d’exploitation envoient des notifications pour mettre à jour leurs systèmes. Faites attention à ces notifications et mettez à jour vos appareils régulièrement.

Les mises à jour améliorent la sécurité des appareils et ajoutent des murs de sécurité supplémentaires pour protéger les appareils contre les attaques. De plus, les mises à jour améliorent les performances globales des appareils.

Ne téléchargez pas de vidéos à partir de sites Web étranges

Les pirates créent souvent des sites Web de diffusion en direct et de partage de vidéos pour atteindre les appareils des internautes ordinaires. Ces sites Web incitent les gens à télécharger de la musique et d’autres vidéos et compromettent la sécurité de leurs appareils. Vous devez éviter ces sites Web pour protéger vos précieux appareils et données.

Installer des programmes antivirus

Vous devez installer un programme antivirus pour protéger vos appareils contre les cybermenaces. Les programmes antivirus combattent les virus et autres cyberattaques et protègent les appareils contre les pirates. De plus, ces programmes bloquent également les spams publicitaires qui peuvent pénétrer les appareils des utilisateurs. Bien que dans Windows 11, nous ayons un antivirus intégré qui fonctionne très bien.

