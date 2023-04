L’écran de réalité spatiale de 2e génération de Sony est plus grand et prend en charge plus de SDK

Quelque chose à attendre avec impatience : Sony a dévoilé il y a trois ans son alternative aux lunettes VR, AR et 3D pour les clients d’entreprise – un écran plat utilisant le suivi oculaire pour présenter l’illusion de trois dimensions. L’affichage ultra-cher semble avoir assez bien fonctionné pour justifier un suivi avec plus d’espace d’écran et des outils de développement étendus.

Sony a dévoilé cette semaine son écran de réalité spatiale de deuxième génération. L’ELF-SR2 offre une option de 27 pouces – étendant les 15,6 pouces de l’original – et peut suivre plus précisément les yeux des téléspectateurs pour une présentation 3D plus fluide.

Le nouvel écran ressemble fondamentalement à l’original de 2020, avec un écran 4K offrant une 3D stéréoscopique sans lunettes. À 5 000 $, il cible les concepteurs et les développeurs qui souhaitent voir leurs projets en trois dimensions sans lunettes ni casque VR.

Bien que l’ELF-SR2 conserve la résolution de sortie de l’original, la société a ajouté une fonction de super résolution qui convertit l’image de 2K à 4K. La façon dont le moteur se compare aux méthodes similaires d’AMD et de Nvidia n’est pas claire.

Alors que le modèle de première génération prenait en charge Unity et Unreal Engine, la liste des outils s’est considérablement élargie. Les utilisateurs peuvent intégrer l’écran avec OpenGL, DirectX 11 et 12, 3DICOM MD, Digital Nation Entertainment, HoluSuite, KiksAR, Magnopus, Pixomondo, Shop Architects, Sketchfab et WhiteMoon Dreams. Les utilisateurs peuvent créer du contenu VR et AR affiché en temps réel à l’aide d’OpenXR plus tard cette année.

Les documents nécessaires tels que les SDK et les études de cas sont disponibles gratuitement sur le site Web de Sony. La société prévoit de lancer éventuellement un site Web pour héberger des applications spécialement conçues pour l’affichage avec des informations à jour sur les applications.

Sony pense qu’un grand écran 3D sans lunettes peut aider dans l’architecture, la conception automobile, la production d’art 3D, l’éducation et la santé. Cela pourrait également s’avérer des applications de kiosque d’information utiles où les sites de ventes pourraient vouloir montrer des modèles 3D de produits d’aspect réel.

Comme son prédécesseur, l’ELF-SR2 prend en charge la gamme de couleurs Adobe sRGB et une température de couleur de 6 500K. Il dispose également d’une profondeur de couleur de 10 bits (8 bits + FRC). De plus, il fonctionne toujours en se connectant à un PC avec des exigences système identiques à l’original – un processeur à six cœurs, un Super GPU GeForce RTX 2070 (ou tout GPU avec au moins un score 3Dmark de 18 000), 16 Go de RAM et un SSD .

L’ELF-SR2 est expédié en mai. Sony présentera le modèle 27 pouces au Last Vegas NAB Show du 16 au 19 avril, à la Santa Clara Augmented World Expo du 31 mai au 2 juin et à l’Orlando IfoComm du 14 au 16 juin.

