Virgin Orbit demande la protection du chapitre 11 dans un ultime effort pour trouver un acheteur

Aie! La société de fusées en difficulté Virgin Orbit est pratiquement terminée. Sa société mère n’y a pas encore mis de fourchette car elle cherche une issue sous la protection du chapitre 11. Cependant, les acheteurs restent à l’écart de l’entreprise défaillante. Richard Branson dit même qu’il ne veut plus du spin-off de Virgin Galactic. La seule certitude est que si elle survit à la faillite, elle sera sous un autre propriétaire.

Les problèmes d’insolvabilité de Virgin Orbit se sont solidifiés alors qu’elle a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 11 cette semaine. Cette décision intervient après des difficultés financières qui ont abouti à un lancement raté coûteux qui a perdu neuf satellites. La mission avortée a entraîné l’arrêt des opérations de l’entreprise et le licenciement de la plupart de son personnel le mois dernier.

Le spin-off spatial de Virgin a connu des difficultés pratiquement depuis sa création en 2015. Virgin Orbit a lancé sa première mission réussie en 2021 après plusieurs années de développement lent. Depuis lors, il n’y a eu que quatre autres vols commerciaux, trois réussis et un avorté. Même sans le lancement raté, la société ne lançait pas suffisamment de missions commerciales pour atteindre son seuil de rentabilité.

Virgin Orbit poursuivra le processus de vente dans le cadre de la protection du chapitre 11. En savoir plus : https://t.co/MhsPTxqUQF pic.twitter.com/xOMMXEC0oK – Orbite vierge (@VirginOrbit) 4 avril 2023

En raison d’une hémorragie d’argent, la société a tenté de lever 438 millions de dollars par le biais d’une fusion SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale). Cependant, cette entreprise n’a rapporté que 228 millions de dollars. Depuis son introduction en bourse en 2021, sa valeur marchande est passée de 3,1 milliards de dollars à un peu plus de 200 millions de dollars. Les analystes du Financial Times s’attendent à ce que la société ne déclare qu’environ 33,1 millions de dollars de revenus, avec un chiffre de 191 millions de dollars dans la colonne des pertes pour l’exercice 2022.

Selon CNBC, Sir Richard Branson ne veut plus rien avoir à faire avec l’entreprise, et la société mère Virgin Group essaie désespérément de trouver un acheteur. Depuis la fermeture des opérations le mois dernier, la société s’est empressée de trouver des investisseurs pour la renflouer. À un moment donné, il était en pourparlers avec l’investisseur texan Matthew Brown pour prendre une participation majoritaire dans la société pour 200 millions de dollars, mais les pourparlers ont échoué et Brown a reculé.

La protection du chapitre 11 met les créanciers en attente pendant que l’entreprise continue de fonctionner et planifie une réorganisation ou cherche un financement supplémentaire. Virgin Group peut toujours décharger l’entreprise si elle trouve un acheteur. Sinon, l’entreprise fermera pour de bon. Ses perspectives ne semblent pas bonnes, étant donné que Brown n’achèterait pas l’entreprise même avec une remise de 27 millions de dollars.



