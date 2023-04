Apple a suspendu la production de puces M2 pendant deux mois en raison de la faiblesse des ventes de Mac

En un mot : Apple a annoncé des MacBook Pro actualisés avec des puces M2 Pro et M2 Max en janvier, mais selon un récent rapport en provenance de Corée, la production de puces a dû être interrompue pendant deux mois en raison d’une faible demande.

La publication sud-coréenne The Elec rapporte qu’Apple a gelé la production de sa série M2 de SoC en janvier et février en raison d’une demande de MacBook plus faible que prévu. La production aurait repris en mars, mais à seulement la moitié du rythme par rapport à avant.

Le hoquet de production a également eu un impact sur d’autres rouages ​​de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises qui fournissent des matériaux et des composants plus petits comme le matériau d’interface thermique, les billes de soudure et le couvercle du packaging ont toutes dû s’arrêter pendant qu’Apple se regroupait. Selon un initié, il était impossible de réaffecter la chaîne de fabrication M2 pendant la pause de deux mois pour accueillir d’autres productions de hardware.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré début février que la société continuait de naviguer dans un environnement difficile. Cook a ajouté que les choses pourraient être un peu difficiles à court terme, mais a noté la faible position d’Apple sur un grand marché et l’avantage concurrentiel que le silicium d’Apple apporte à la table.

Les défis d’Apple sont un microcosme de l’industrie informatique et technologique au sens large.

Les expéditions de processeurs ont connu leur plus forte baisse en trois décennies au cours du trimestre de vacances généralement lucratif. Les expéditions de PC ont chuté de 28 % au cours de la même période, et certains fournisseurs de cartes mères et de disques durs ont vu leurs expéditions annuelles presque réduites de moitié. L’activité de périphériques et d’accessoires de Logitech a pris un virage vers le sud et les expéditions de smartphones ont atteint leur point le plus bas en une décennie.

En attendant, nous pourrions avoir une autre nouvelle catégorie de produits à espérer car Apple devrait dévoiler ses ambitions de réalité augmentée / réalité virtuelle cette année – peut-être lors de la WWDC en juin. Certains employés craindraient que Cook précipite le lancement du casque et que ce soit un échec coûteux. Seul le temps nous le dira.

