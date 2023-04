L’application de calculatrice intelligente Soulver débarque sur iPad avec synchronisation iCloud, prise en charge multitâche, etc.

Soulver, la calculatrice de bloc-notes intelligente populaire et l’une de mes applications Mac les plus utilisées, est maintenant disponible sur iPad. Soulver pour iPad offre toutes les mêmes fonctionnalités puissantes que l’application Mac, notamment des données en direct, des calculs en langage naturel, etc.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Soulver est décrit comme un « remplacement intelligent de votre application de calculatrice ». Il donne des réponses instantanées aux calculs dans votre texte, vous permettant de taper des équations et des mots en langage naturel. Il peut être décrit comme un hybride entre une application de calculatrice et un éditeur de texte.

Soulver est idéal comme simple remplacement de calculatrice. Mais il brille vraiment lorsque vous l’utilisez pour explorer différents scénarios et expérimenter avec des nombres. Vous pouvez utiliser des mots et des chiffres les uns à côté des autres et vous ne rencontrez presque jamais d’erreur. Et tout votre travail est automatiquement enregistré pour vous afin que vous puissiez le référencer plus tard.

Soulver intègre également des données telles que les conversions de devises, les fuseaux horaires, les cours des actions, etc. Vous pouvez référencer ces données en langage naturel et obtenir instantanément les résultats calculés dans la feuille du bloc-notes.

Avec la sortie de cette semaine, Soulver est désormais également disponible sur iPad. Cela indique que vous pouvez accéder à l’application et à toutes vos notes sur iPad grâce à la prise en charge intégrée de la synchronisation iCloud.

Sheets se synchronise avec la version Mac via iCloud

Il prend en charge plusieurs fenêtres, fichiers .slvr externes, Magic Keyboard et Apple Pencil

Il existe une fonction de pavé numérique flottant pour faciliter la saisie de mathématiques sur iPad

Il prend également en charge plusieurs fenêtres et Split View et Slide Over, vous pouvez donc l’utiliser avec d’autres applications.

Soulver pour iPad est disponible en téléchargement dès maintenant avec un essai gratuit de 30 jours. Après cela, il s’agit d’un achat unique de 19,95 $ sans abonnement intégré à l’application. Soulver est l’une de mes applications Mac préférées de tous les temps, et c’est quelque chose que je peux maintenant intégrer encore plus profondément dans mon flux de travail grâce au lancement d’une application iPad dédiée.

