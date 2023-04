Microsoft Surface Duo obtient un support non officiel pour Windows 10x

Un Surface Duo exécutant Windows 10x a été repéré en ligne. Et la démo montre le bon fonctionnement de Windows 10x.

Les développeurs ne manquent jamais d’étonner les utilisateurs en apportant quelque chose d’intéressant et d’utile même si ce n’est pas facilement possible. Nous avons vu beaucoup de travaux intéressants au cours des dix dernières années, tels que d’anciens appareils exécutant le dernier Android, des téléphones Android exécutant Windows 10, etc.

Un développeur a porté Windows 10x pour qu’il s’exécute sur le Surface Duo. Cela indique que les utilisateurs de Surface Duo peuvent désormais accéder aux fonctionnalités de Windows 10x après avoir installé sa version de port.

Microsft a introduit Windows 10x en octobre 2019 mais n’a jamais été officiellement lancé. Après avoir retardé Windows 10x, Microsoft a décidé d’annuler Windows 10X en disant que ses fonctionnalités seront ajoutées dans la prochaine version de Windows qui était Windows 11.

Merci au développeur Simizfo qui a travaillé sur le Projet WOA pour apporter Windows 10x annulé sur Surface Duo qui a été publié en 2020. Le développeur a également partagé une vidéo dans un tweet qui explique à quel point Windows 10x est fluide sur une plate-forme mobile.

Windows 10x a été initialement introduit pour les appareils à double écran et les PC. Oui, ce serait également un produit pour les facteurs de forme mobiles tels que Surface Duo. C’est peut-être la raison pour laquelle le port non officiel sur Surface Duo fonctionne si bien. Oui, la plupart du mérite revient également au développeur.

Le développeur a capturé le fonctionnement de Windows 10x sur Surface Duo dans une vidéo partagée sur Twitter. Voici le lien Tweet contenant la vidéo de démonstration.

Pour en savoir plus sur le projet, il s’agit de la toute première version et comporte quelques bugs qui seront corrigés dans les prochaines versions. Après avoir installé le premier Windows 10x non officiel, vous vous retrouverez avec deux partitions différentes de tailles égales (64 Go et 64 Go ou 128 Go ou 128 Go). Une partition sera l’Android par défaut et l’autre sera Windows 10x.

Pour l’instant, il ne prend pas en charge la carte SIM et ne peut pas passer d’appels, et la fonctionnalité double écran ne fonctionne pas. Mais le développeur a laissé entendre que la prise en charge de ces fonctionnalités manquantes arrivera dans la prochaine version.

Le Windows 10x sur Surface Duo est génial, sans aucun doute, mais le processus d’installation n’est pas si simple. Pour un utilisateur général, c’est assez difficile, mais si vous avez utilisé une récupération personnalisée et des ROM personnalisées, vous trouverez le guide facile. Le développeur a partagé le guide complet sur la page GitHub que vous pouvez suivre en direction cette page. Mais assurez-vous de suivre le processus correctement, car un mauvais processus pourrait entraîner le blocage de votre Surface Duo.

