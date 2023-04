Appareils iOS 17 : selon les rumeurs, Apple abandonnerait la prise en charge de ces iPhones et iPads

Apple devrait annoncer iOS 17 dans seulement trois mois à la WWDC 2023. Avant cette annonce, une nouvelle rumeur prétend aujourd’hui qu’iOS 17 et iPadOS 17 ne prendront plus en charge une poignée d’appareils Apple plus anciens. Plus particulièrement, cette rumeur prétend que l’iPhone X perdra le support…

Rumeur sur les appareils iOS 17

La rumeur vient d’un Utilisateur anonyme sur Twitter qui a rapporté avec précision des détails sur les mises à jour logicielles d’Apple dans le passé. Selon cet utilisateur, iOS 17 et iPadOS 17 abandonneront la prise en charge des appareils suivants :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (5ème génération)

iPad Pro 9,7 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

Cela vient après qu’iOS 16 l’année dernière ait également abandonné la prise en charge d’un certain nombre d’appareils, notamment l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus, l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus, l’iPhone SE (1ère génération) et l’iPod touch (7e génération).

Comme l’a souligné MacRumors, la décision d’Apple d’abandonner ces appareils avec iOS 17 pourrait être liée à une vulnérabilité de bootrom non patchable qui affecte les puces A5 à A11.

De plus, Apple continuera à déployer des correctifs de sécurité pour iOS 16 même après la sortie d’iOS 17. iOS 15 a reçu plusieurs mises à jour cette année pour corriger les principales vulnérabilités de sécurité.

Une autre chose à considérer, cependant, est qu’Apple limite souvent certaines des fonctionnalités d’une nouvelle version d’iOS à ses appareils les plus récents. Par exemple, les fonctionnalités iOS 16 telles que Live Text ne sont prises en charge que sur l’iPhone XS, l’iPhone XR et les versions ultérieures. Nous avons également vu cela se produire avec Stage Manager sur l’iPad, bien qu’Apple ait finalement partiellement annulé ces restrictions.

Cela indique que même si votre appareil est pris en charge par iOS 17 ou iPadOS 17, vous risquez de manquer certaines des fonctionnalités iOS 17 les plus impressionnantes.

