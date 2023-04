L’inventeur derrière les AirPods USB-C et l’iPhone crée les premiers AirPods filaires au monde

L’ingénieur Ken Pillonel a été le premier à modifier l’iPhone avec un port USB-C fonctionnel en 2021 et il a fait de même pour les boîtiers AirPods et AirPods Pro. Maintenant, Ken est de retour avec ce qu’il appelle son « projet le plus innovant à ce jour », les AirPods filaires USB-C.

Aujourd’hui, sur sa chaîne YouTube, Ken a présenté un aperçu de son travail pour déconstruire et réparer ses AirPod cassés de 2020 et les améliorer avec la fiabilité d’un câble USB-C filaire.

Il souligne que les AirPod de première et de deuxième génération ont reçu un score de réparabilité de 0/10 d’iFixit, ce qui les rend impossibles à réparer pour la plupart des gens. Cependant, n’étant pas du genre à se contenter du statu quo, Ken les a déchirés pour comprendre comment les rendre encore meilleurs – avec un fil de confiance.

Améliorant également les AirPods, Ken a décidé de créer les écouteurs filaires USB-C avec une esthétique bicolore noir et blanc super lisse. Il n’y a aucune chance que quelqu’un les confond avec les AirPod sans fil ennuyeux et réguliers.

Découvrez le processus et le résultat final :

Blague du poisson d’avril mise à part, Ken espère que le projet ironique donnera aux gens une pause avant d’acheter des produits irréparables ou d’envisager d’opter pour des écouteurs filaires qui n’ont pas de piles irremplaçables.

Apple vend toujours ses AirPods filaires d’origine – appelés EarPods avec des connecteurs 3,5 mm et Lightning. Et bien sûr, il existe des tonnes d’options filaires tierces.

Cependant, il existe une entreprise qui a compris comment remplacer la batterie des AirPods à une certaine échelle. Le Swap Club propose des échanges de vos AirPods morts avec une paire remise à neuf avec des piles neuves.

Pour en savoir plus sur les projets impressionnants de Ken, qui ne sont pas des poissons d'avril, consultez notre couverture complète

