Apple remporte l’appel du Royaume-Uni pour rejeter l’enquête antitrust de Safari en raison d’un gâchis du gouvernement

En remontant à 2020, les régulateurs britanniques ont commencé à examiner d’éventuels problèmes antitrust concernant le navigateur Safari d’Apple sur iPhone et iPad ainsi que sa restriction des jeux mobiles sur son navigateur. Maintenant, Apple a remporté un appel qui révoque la capacité du Royaume-Uni à poursuivre son enquête sur la question en raison d’une gaffe du gouvernement.

Après les débuts de l’enquête commencée il y a des années, l’Autorité britannique de la concurrence et du marché (CMA) a officiellement lancé une enquête l’automne dernier sur la domination du navigateur d’Apple sur les appareils mobiles en combinaison avec son accord avec Google en tant que moteur de recherche par défaut. Une partie de l’enquête portait également sur la façon dont Apple limite ce que les services de jeux en nuage peuvent faire dans Safari.

Rapporté par Reuters, maintenant Apple a remporté un appel pour rejeter l’enquête. La décision a été rendue par le Tribunal d’appel de la concurrence aujourd’hui, le 31 mars.

Comment le gouvernement britannique s’est-il trompé ?

Apple a fait valoir dans l’appel que la CMA n’aurait dû avoir « aucun pouvoir » pour lancer la sonde parce qu’elle était si lente à le faire. Cela a commencé près de six mois après la publication par la CMA d’un rapport sur les écosystèmes mobiles qui incluait sa préoccupation concernant Apple et Google ayant un « duopole efficace » avec Safari.

Aujourd’hui, dans sa décision, le Tribunal d’appel de la concurrence a souscrit à la position d’Apple indiquant que l’AMC « a commis une erreur de droit » lorsqu’elle n’a pas lancé l’enquête en temps opportun.

Pour sa part, la CMA « s’est dite déçue de la décision » et qu’elle « risque de saper considérablement la capacité de la CMA à enquêter et à intervenir efficacement et efficacement sur les marchés où la concurrence ne fonctionne pas bien ».

Est-ce vraiment réglé ?

Bien qu’Apple ait gagné pour l’instant, la CMA a déclaré qu’elle « étudiait nos options », ce qui inclut la possibilité de faire appel de l’appel. Nous pourrions donc voir cela traîner plus loin.

Pendant ce temps, en Europe, alors que l’UE travaille sur les détails de la loi sur les marchés numériques, le décor est planté pour la possibilité qu’Apple soit obligé d’autoriser les stores d’applications tiers.

