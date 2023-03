Cette mise à jour de Microsoft Windows 11 rendra Windows controversé

Microsoft devient de plus en plus gourmand de jour en jour. Nous ne savons pas ce qui motive l’entreprise à prendre de pires décisions. Cette fois, la mise à jour de Microsoft Windows 11 sera pire en termes d’expérience utilisateur. D’une part, la société ajoute des corrections de bugs et, d’autre part, elle prévoit d’ajouter une fonctionnalité très controversée au menu Démarrer.

Il y a des rumeurs selon lesquelles le géant de la technologie a un agenda caché. Le document de support met en évidence les mises à jour en tant que correctif KB5023778 pour les PC Windows 11 22H2. Le correctif est disponible en avant-première, tandis que la mise à jour devrait être publiée le mois prochain. Il y a quelques jours, la société a rendu obligatoire pour les moteurs de recherche l’achat d’une licence pour utiliser l’indexation Bing. De plus, Microsoft est dans l’eau chaude avec la dernière mise à jour de Microsoft Windows 11 et la licence d’indexation Bing AI.

La mise à jour de Microsoft Windows 11 apportera des notifications de panneau contextuel :

Microsoft avertit les utilisateurs de sauvegarder leurs fichiers avec un panneau de notification contextuel. C’est évidemment une bonne chose de sauvegarder vos données, telles que des images, des documents, etc., sur un stockage en nuage. De plus, vous pouvez également sauvegarder vos dossiers les plus importants localement avec un lecteur externe. La notification contextuelle commencera sûrement à sauvegarder vos données sur OneDrive – le service de stockage cloud officiel de Microsoft. De plus, les invites du menu Démarrer ne feront la promotion que de OneDrive.

Les utilisateurs devront créer un compte Microsoft et se connecter au service officiel. Les leakers parlent de cette fonctionnalité depuis un certain temps. Pour être honnête, Microsoft essaie depuis longtemps de promouvoir ses services ou d’attirer plus de visiteurs sur ses services. Par exemple, les gens ne prennent pas vraiment la peine d’utiliser Microsoft OneDrive pour sauvegarder leurs données. Au lieu de cela, ils préfèrent utiliser Google Drive à des fins de sauvegarde.

Microsoft dit,

« Ceci n’est disponible que pour un petit public en ce moment. Il sera déployé plus largement dans les mois à venir. Certains appareils peuvent remarquer des traitements visuels différents lorsque nous recueillons des commentaires. »

Avec toute cette confusion, Microsoft a publié des correctifs de bugs utiles. Par exemple, la société corrige un bug qui affiche les imprimantes comme des périphériques multimédias. La nouvelle mise à jour de Microsoft Windows 11 résoudra ce problème avec les imprimantes ou tout autre périphérique connecté via un port USB.

