Les plantes « crient » lorsqu’elles sont coupées : vous pouvez désormais les écouter dans un fichier mp3

Une équipe de recherche israélienne a montré que les plantes coupées, déshydratées ou autrement stressées émettent des sons similaires à de petits pops et clics. Nous ne pouvons pas les entendre car ils sont trop élevés en fréquence, mais grâce à des microphones à ultrasons et à un processus de conversion, ils ont été transformés en fichier audio mp3.

https://static.Netcost-security.fr/wp-content/uploads/sites/34/2023/03/piantetagliate.mp3

Le son des plantes stressées a été enregistré par une équipe de recherche israélienne dirigée par des scientifiques de l’École des sciences végétales et de la sécurité alimentaire de l’Université de Tel-Aviv, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’École de zoologie et du Département de biologie intégrative et d’informatique de l’Université de Harvard. École de médecine (États-Unis). Les scientifiques, coordonnés par le professeur Lilach Hadany, professeur de biologie évolutive et théorique à l’université israélienne, ont mené diverses expériences dans une chambre acoustique et dans une serre. Comme l’expliquent les auteurs de l’étude, on sait depuis longtemps que les plantes stressées présentent des altérations spécifiques, comme des changements de coloration, d’odeur et de forme, donc la production d’ultrasons, néanmoins leur propagation dans l’air n’avait jamais été étudiée.

Crédit : Ohad Lewin–Epstein

Le professeur Hadany et ses collègues se sont concentrés sur les plants de tomates et de tabac, qui sont assez faciles à cultiver et constituent un bon modèle de laboratoire. À l’aide de microphones capables de détecter les ultrasons, ils ont enregistré les sons émis dans des conditions de stress spécifiques, à savoir la déshydratation et les coupures de tiges et de feuilles faites avec des ciseaux. Ils ont observé que les plantes émettent ces sons même lorsqu’elles sont en bonne santé, mais que leur fréquence augmente considérablement lorsque des conditions stressantes surviennent. Grâce à une intelligence artificielle, les chercheurs sont également parvenus à discerner quand le son est émis par une plante déshydratée, coupée ou en parfaite santé. Les plantes stressées font ces clics et pops distinctifs 30 à 50 fois par heure. Les tomates non stressées, en revanche, sont particulièrement silencieuses. Leur but n’est pas clair, mais il est probable que ces sons puissent être entendus par les animaux et également perçus par d’autres plantes. Lorsque les plantes sentent l’approche d’un insecte pollinisateur, par exemple, il a été démontré qu’elles augmentent les concentrations de sucre dans le nectar et modifient l’expression de leurs gènes.

1 crédit

« Même dans un champ silencieux, il y a en fait des sons que nous n’entendons pas, et ces sons sont porteurs d’informations », a déclaré le professeur Hadany dans un communiqué de presse. « Certains animaux peuvent entendre ces sons, il est donc possible que de nombreuses interactions acoustiques se produisent. » Le scientifique donne l’exemple d’un insecte qui doit pondre ses œufs ou d’un animal qui a l’intention de manger des végétaux : ces sons pourraient les inciter à changer de comportement/cible. Car si l’homme ne peut pas les entendre, les autres êtres vivants les perçoivent nettement, à un volume comparable à celui d’une conversation humaine. « Les plantes interagissent tout le temps avec les insectes et d’autres animaux, et nombre de ces organismes utilisent le son pour communiquer, il serait donc très sous-optimal pour les plantes de ne pas utiliser le son du tout », a-t-elle ajouté.

Bien qu’ils se soient concentrés sur les plants de tomates et de tabac, ils ont montré que « le maïs, le blé, les raisins et les cactus » émettent également ces sons particuliers. C’est une découverte fascinante, qui soulève de nombreuses questions sur leurs fonctions et la façon dont elles sont générées. Les chercheurs pensent qu’il s’agit du phénomène de cavitation, qui est lié à l’éclatement de bulles d’air. Le craquement des doigts et le claquement sonore des crevettes pistolets sont également associés à ce phénomène. Pour le moment, cependant, ce n’est qu’une supposition. En 2019 une étude de l’Université Cornell une étude de l’Université Cornell avait montré que les plantes coupées ou attaquées par un animal émettent des composés chimiques volatils qui peuvent avertir les autres du danger, les incitant à activer des mesures de défense pour se défendre contre les parasites et autres. Le son peut être un outil de communication supplémentaire. Les détails de la nouvelle recherche « Les sons émis par les plantes stressées sont aéroportés et informatifs » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Cell.

