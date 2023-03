Fusée éclair extrêmement violente de classe X éjectée du Soleil : panne de radio en Australie et en Asie

Ce soir, sur le Soleil, il y a eu une violente éruption solaire, une éruption de classe X qui a provoqué des pannes de radio en Asie du Sud-Est, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Que se passe-t-il.

L’éruption solaire (en haut) et la zone de panne d’électricité (en bas) Crédit : spaceweather.com / NASA SDO/AIA

Le 28 mars, le Soleil a une nouvelle fois prouvé sa force en libérant une éruption de classe X très violente, la plus élevée en termes d’énergie libérée. Les éruptions ne sont rien d’autre que des éruptions de matière éjectée de la photosphère, la surface apparente de l’étoile (qui est une sphère de gaz), où la température peut dépasser 5 000°C. Ce sont des phénomènes qui se produisent en association avec la reconnexion du champ magnétiques et sont si intenses qu’elles libèrent une énergie comparable à l’explosion simultanée de millions de bombes atomiques. Ce n’est pas un hasard si, comme l’explique la NASA, les éruptions peuvent avoir un impact significatif sur la Terre et sur les missions spatiales, causant des problèmes pour les radiocommunications, les réseaux électriques et la navigation par satellite, ainsi que des risques « pour les véhicules spatiaux et les astronautes ». de rayonnement.

Dans le cas de l’événement du 28 mars, qui s’est produit exactement à 22 h 33 HE (4 h 33 HE le 29 mars), il a provoqué «une grave panne de radio à ondes courtes en Asie du Sud-Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande», comme l’indique le portail spécialisé spaceweather.com, dédié à la météo spatiale. « Les radioamateurs ont peut-être remarqué une perte de signal et d’autres effets de propagation en dessous de 30 MHz pendant une heure après le pic de l’éruption », ont ajouté les experts, notant que le pic s’est produit le 29 mars à 02h00: 33 du temps universel coordonné ( UTC), exactement 04:33 minutes en France.

Plus précisément, l’éruption était de classe X 1.2, où X est la plus intense jamais vue sur l’échelle logarithmique composée de A, B, C, M et X. Pour chaque saut de classe, il y a une énergie libérée 10 fois plus élevée ( B est 10 fois plus fort que A, C 10 fois plus fort que B et ainsi de suite). En ce qui concerne le nombre, il définit plus en détail la force libérée, mais il n’y a pas vraiment de limite. Qu’il suffise de dire que la plus forte éruption jamais enregistrée par des instruments s’est produite en 2003, la soi-disant « tempête d’Halloween », avec une puissance enregistrée de X 45. L’éruption du 28 mars était associée à la grande tache solaire AR3256, située dans le sud-ouest quadrant de l’étoile.

Crédit : NASA/Spaceweather.com

Si vous vous demandez pourquoi tant de phénomènes particuliers associés au Soleil se produisent pendant cette période, tels que les trous coronaux des 20 et 28 mars, les récentes tempêtes géomagnétiques et les aurores polaires inhabituelles en Nouvelle-Zélande, la raison est liée à la fait que l’étoile se dirige vers le pic maximum de son activité magnétique, lié à un cycle de 11 ans. Ce pic est attendu pour l’été 2025, mais le Soleil est déjà en « agitation » depuis quelques années. De plus, la fréquence de ces phénomènes est plus élevée que prévu, comme l’explique spaceweather.com. Ce n’est pas un hasard si nous en sommes déjà à la septième éruption de classe X en 2023, le même nombre atteint en 2022. Les experts estiment que l’activité s’intensifiera encore au cours des deux prochaines années ; l’espoir est de ne pas être frappé par une tempête solaire G5 catastrophique comme le tristement célèbre « Carrington Event » de 1859, qui dans le monde moderne hyper-technologique et connecté risquerait de nous replonger dans le Moyen Âge pendant des semaines voire des mois.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :