Windows 12 promet d’être la version moderne que tout le monde voulait

Vous souvenez-vous du projet Windows Core OS qui visait à transformer Windows 10 en un produit plus modulaire, moderne, léger et facilement mis à jour tout en supprimant les fonctionnalités obsolètes ? Cette initiative a conduit à la conception de Windows 10X, qui a finalement été abandonné. Cependant, le développement a persisté, comme le rapporte Zac Bowden de Windows Central. Il affirme que Microsoft travaille sur un nouveau projet nommé CorePC. Qui vise à moderniser la plate-forme Windows en utilisant de nombreuses innovations initialement destinées à Windows Core OS. L’objectif principal de CorePC est d’assurer la compatibilité native des applications Win32 héritées sur les appareils où il est logique de le faire.

CorePC est envisagé comme une variante modulaire et personnalisable de Windows qui peut s’adapter à divers facteurs de forme. Tels que les appareils pliables ou ceux à double écran. C’est pourquoi l’accent est mis sur les produits là où cela a du sens. Pour prendre en charge les anciennes applications Win32 et s’adapter à différentes formes. La modularité joue ici un rôle important, permettant à CorePC de configurer des « éditions » de Windows. Avec différents niveaux de fonctionnalité et de compatibilité des applications.

Windows 12 sera comme Chrome OS et Android

Bowden met en avant une différence clé entre CorePC et Windows 11 : la séparation des états. Cette fonctionnalité permet des mises à jour plus rapides et une plate-forme plus sécurisée grâce à des partitions en lecture seule inaccessibles aux utilisateurs et aux applications tierces, similaires à iPadOS, Android et CoreOS. Contrairement à Windows 11, qui s’installe dans une seule partition inscriptible contenant des fichiers système, des données utilisateur et des programmes, CorePC divise le système d’exploitation en plusieurs partitions. Cela permet une fonctionnalité de restauration du système plus rapide et plus fiable, similaire aux Chromebooks.

L’objectif de Microsoft est de concurrencer les Chromebooks. Une version de Windows qui exécute exclusivement Edge, des applications Web, des applications Android (via Project Latte) et des applications Office, spécialement conçue pour les PC éducatifs bas de gamme, est actuellement testée en interne. Cette itération serait 60 à 75 % plus petite que Windows 11 SE.

Cependant, ce n’est que le début. Microsoft développe également une couche de compatibilité appelée Neon pour les applications héritées qui nécessitent un système d’exploitation à état partagé pour fonctionner. De plus, l’entreprise garde un œil sur Apple, qui a révolutionné le monde des PC avec ses puces propriétaires. Par conséquent, Microsoft prévoit une version CorePC qui minimise les frais généraux hérités, met l’accent sur les capacités d’IA et optimise verticalement les expériences matérielles et logicielles d’une manière qui rappelle Apple Silicon.

L’IA est devenue une partie intégrante de Windows. Et l’amélioration de son intégration est un objectif principal de la plate-forme en 2024. Les applications potentielles incluent la possibilité pour Windows d’analyser le contenu affiché et de fournir des invites contextuelles pour lancer automatiquement des projets ou des applications. Windows peut également être en mesure d’identifier des objets et du texte dans des images. Permettre aux utilisateurs de facilement couper et coller ces éléments ailleurs.

Fonctionnalités de Windows 12

Bowden prévient que les plans de Microsoft pourraient changer avec le temps. Mais la société cherche à développer CorePC pour Windows 12 en 2024, qui porte le nom de code Hudson Valley. Ce nouveau projet indique l’engagement de Microsoft à moderniser la plate-forme Windows. Répondre aux besoins d’une gamme variée d’appareils et tirer parti de l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur. Avec CorePC, Microsoft vise à concurrencer non seulement les Chromebooks mais aussi Apple. Tout en maintenant la compatibilité avec les applications héritées en cas de besoin. Au fur et à mesure que le développement se poursuit, il sera intéressant de voir comment CorePC façonne l’avenir de Windows. Et le paysage PC plus large.

Nous n’avons aucune fonctionnalité sur l’existence de Windows 12 par Microsoft, mais il y a eu des fuites et des expériences avec de nouvelles fonctionnalités. Les versions récentes pour les utilisateurs de Windows Insider affichent de nouveaux traitements visuels pour la recherche dans la barre des tâches et des badges de notification pour le widget météo. Microsoft teste également une fonctionnalité intelligente pour une exécution plus rapide des tâches. Ces fonctionnalités peuvent ou non venir sur Windows 12, mais Windows Insiders sera le premier à les tester. Satya Nadella a dévoilé un nouveau prototype d’interface utilisateur à Microsoft Ignite 2022. Qui pourrait faire partie de la version officielle de Windows 12. Windows 12 est conçu pour les interactions tactiles, souris et clavier. Et Microsoft sépare le bureau de explorer.exe.

