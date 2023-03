L’Europe va réduire les gaz à effet de serre en interdisant les ventes de voitures émettant du CO2 à partir de 2035

Vue d’ensemble : l’Union européenne a finalement approuvé une loi qui éliminera du marché les voitures à moteur à combustion traditionnelles. L’Union a dû surmonter l’opposition de dernière minute de l’Allemagne, et d’autres pays faisant pression pour des solutions alternatives comme l’Italie devront faire face aux conséquences de l’accord final.

A partir de 2035, les voitures neuves vendues en Europe devront utiliser des alternatives aux carburants thermiques. L’Union européenne a récemment pris la décision sans précédent d’interdire les ventes de véhicules traditionnels basés sur des moteurs à combustion, avec une approche inédite destinée à changer radicalement le marché automobile du Vieux Continent.

Les pays de l’Union européenne ont récemment donné leur approbation finale, des semaines après que l’opposition allemande au projet initial a paralysé la discussion. Berlin voulait une exemption pour les voitures fonctionnant aux e-carburants, qui a finalement été accordée par la Commission européenne.

Les e-carburants ou électrocarburants sont une classe de carburants synthétiques produits à partir de dioxyde de carbone ou de monoxyde de carbone capturé dans l’atmosphère, mélangé avec de l’hydrogène obtenu à partir d’autres sources durables telles que l’énergie éolienne, solaire et nucléaire. Le processus de fabrication d’e-carburant utilise la même quantité de dioxyde de carbone qui sera rejetée dans l’atmosphère lors de la combustion du carburant, offrant aux e-carburants une empreinte carbone globale faible par rapport aux carburants traditionnels raffinés à partir de pétrole brut.

Avec l’interdiction pure et simple des ventes de voitures traditionnelles en 2035, les e-carburants devraient aider l’UE à adopter une approche climatiquement neutre de la mobilité. Frans Timmermans, responsable de la politique climatique européenne, a déclaré que « la direction du voyage est claire : en 2035, les nouvelles voitures et camionnettes doivent avoir des émissions de CO2 nulles » ou très faibles.

À partir de l’automne 2023, la Commission de Bruxelles devra décider comment les ventes de voitures e-fuel se poursuivront après 2035. Les nouveaux véhicules doivent être équipés d’une technologie conçue pour empêcher le démarrage du moteur si de l’essence « illégale » ou diesel est utilisée dans place des e-carburants « légaux ».

Porsche et Ferrari faisaient partie des entreprises soutenant l’exemption de carburant électronique, tandis que les géants du marché automobile européen (Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford) se lancent à fond dans les batteries et les véhicules électriques. La Pologne a voté contre l’élimination progressive de 2035, tandis que la Bulgarie, la Roumanie et l’Italie se sont abstenues. L’Italie a été l’un des grands perdants après la décision finale, le gouvernement de Rome proposant une solution alternative basée sur les biocarburants extraits de la biomasse, une solution qui a finalement été rejetée par l’UE.

