Apple lance le Swift Student Challenge pour la WWDC 2023

Apple a annoncé la WWDC 2023 aujourd’hui et avec cela, il a ouvert le Swift Student Challenge annuel. Les prix comprendront des vêtements d’extérieur exclusifs WWDC23, des AirPods Pro, un ensemble de broches personnalisées, une adhésion d’un an au programme pour développeurs Apple et une chance d’assister à l’événement spécial en personne à Apple Park.

Apple a partagé toutes les spécificités du Swift Student Challenge 2023 sur son site Web pour développeurs :

Nous sommes ravis de poursuivre notre support de longue date aux étudiants du monde entier qui aiment coder. Montrez-nous votre passion pour le codage en soumettant un incroyable terrain de jeu d’application sur le sujet de votre choix. Les gagnants recevront des vêtements d’extérieur WWDC23 exclusifs, des AirPods Pro, un ensemble de broches personnalisées et un an d’adhésion au programme pour développeurs Apple. De plus, nous organiserons un processus de sélection aléatoire séparé uniquement pour les gagnants qui choisissent de participer à l’événement spécial à Apple Park.

Comme les années précédentes, les jeunes développeurs sont chargés de créer un terrain de jeu pour les applications, de remplir des invites écrites et de fournir de la documentation.

Créez une scène interactive dans une aire de jeux d’application qui peut être expérimentée en trois minutes. Sois créatif. Si vous avez besoin d’inspiration, utilisez les modèles fournis pour une longueur d’avance sur des créations plus avancées. Personnalisez-les en ajoutant des graphiques, de l’audio, etc.

Voici les critères pour postuler au challenge :

Avoir 13 ans ou plus aux États-Unis, ou l’âge minimum équivalent dans la juridiction concernée (par exemple, 16 ans dans l’Union européenne) ;

Être enregistré gratuitement auprès d’Apple en tant que développeur Apple ou être membre du programme pour développeurs Apple ;

Remplir l’une des conditions suivantes : Être inscrit dans une institution académique accréditée ou un équivalent officiel d’école à la maison ; Être inscrit au programme d’études d’une organisation STEM ; Être inscrit à une Apple Developer Academy ; ou Avoir obtenu son diplôme d’études secondaires ou l’équivalent au cours des 6 derniers mois et être en attente d’acceptation ou avoir été accepté dans un établissement universitaire accrédité ;

Et ne pas être employé à temps plein en tant que développeur.

Remarque : le défi est conçu pour les étudiants développeurs qui cultivent leurs compétences en développement de logiciels. Vous pouvez recevoir un prix Swift Student Challenge ou une bourse WWDC jusqu’à quatre fois.

Apple acceptera les soumissions jusqu’au 19 avril 2023 à 23 h 59 HAP et indique que les candidats verront leur statut d’ici la fin du mardi 9 mai.

Découvrez tous les détails sur la façon de participer sur la page du défi étudiant Swift 2023 d’Apple et vous pouvez trouver les termes et conditions complets ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :