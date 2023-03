Lenovo lance de nouveaux ordinateurs portables Slim Pro et Yoga pour les professionnels de la création

En bref : Lenovo a rafraîchi ses populaires ordinateurs portables ultra-portables Yoga, Slim et Pro. Les appareils destinés principalement aux créateurs incluent les Slim Pro 9i, Slim Pro 7, Slim 7i, Yoga 7i et Yoga 7. Tous les modèles devraient être disponibles avant la fin du printemps.

Lenovo vient d’annoncer ses dernières gammes d’ordinateurs portables ultra-minces. Jetons un coup d’œil à ce qui est proposé.

Le produit phare Slim Pro 9i offre le choix entre deux tailles : une avec un écran de 14,5 pouces et une autre avec une dalle de 16 pouces. Les deux écrans ont des options LCD et mini-LED, avec des résolutions de 3072 x 1920 pour le premier et de 3200 x 2000 pour le second. Les configurations pour les deux modèles incluent les options Intel Core i9-13905H ou Core i7-13705H, tandis que le plus petit modèle offre une configuration Core i5-13505H supplémentaire. Les GPU vont d’un Nvidia RTX 4050 à un RTX 4070. Les acheteurs peuvent également charger leur Slim Pro 9i avec jusqu’à 64 Go de RAM et 1 To de stockage. Il sera lancé en mai au prix de départ de 1 700 $ pour le modèle 14,5 pouces et de 1 800 $ pour la déclinaison 16 pouces.

Le Lenovo Slim Pro 7 propose des processeurs allant d’une série AMD Ryzen 7040 au Ryzen R7-7840HS. Les configurations graphiques incluent un RTX 3060 ou un RTX 4050. Lenovo propose trois options d’affichage de 14,5 pouces pour le Slim Pro 7, y compris un panneau mat 3072 x 1920 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les deux autres écrans sont à 90 Hz, 2560 x 1600, l’un avec une finition mate et l’autre en verre. Les autres caractéristiques matérielles incluent jusqu’à 16 Go de RAM et un plafond de stockage de 1 To. Le Slim Pro 7 sera disponible en deux coloris : Tidal Teal et Storm Grey. Il a un prix de départ de 1 200 $ aux États-Unis.

Le Slim 7i de Lenovo propose plusieurs choix d’affichage de 14 pouces allant de 120 Hz, 2880 x 1880 à 60 Hz, 1920 x 1200 OLED. Il est alimenté par un processeur Core i7-1360P, associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 1 To de stockage. Il sera disponible dans les couleurs Misty Grey et Storm Grey, à partir de 1 179,99 $.

Les nouveaux ordinateurs portables Yoga incluent le Yoga 7i et le Yoga 7. Le premier est disponible en modèles 14 et 16 pouces, tandis que le second est un ordinateur portable 16 pouces. Les configurations Yoga 7i incluent le choix d’une puce Intel Core i5 ou i7 de 13e génération, tandis que le Yoga 7 est livré avec des puces Ryzen 5 et 7 7000U sous le capot. Des constructions avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5-5200 et un stockage SSD PCIe Gen 4 jusqu’à 1 To peuvent être disponibles sur le 7i, tandis que le Yoga 7 peut avoir jusqu’à 64 Go de mémoire LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage SSD. Le Yoga 7i sera lancé en avril, tandis que le Yoga 7 sortira en mai. Les deux commencent à 800 $.

