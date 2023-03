Tim ne peut pas augmenter les souscriptions en raison de « l’évolution des conditions du marché », comme l’indique l’amende antitrust

Avec une amende de plus de deux millions d’euros, l’Antitrust a qualifié d’incorrectes les pratiques commerciales décidées par Tim. L’accusation est celle d’avoir activé un service sans le consentement des utilisateurs.

1er juillet 2022. Un message arrive sur les smartphones, directement de Tim : « Modification de contrat : en raison des conditions de marché modifiées, dès le premier renouvellement après le 07/09 votre offre coûtera 1,99 euros de plus par mois et aura plus de Giga ». Le message continue et explique mieux les conditions contractuelles, laissant toutefois une lueur de lumière aux clients : « Si vous souhaitez conserver votre offre inchangée, envoyez un SMS gratuit en écrivant INVAR ON au 40916 ».

Ce message a atteint un nombre inconnu de personnes, selon les estimations officielles l’écart oscille entre 500 000 et 2 500 000. Désormais, l’Autorité de la concurrence et du marché (Antitrust) a rejeté cette campagne visant à augmenter le coût des abonnements, infligeant à Tim une amende de 2 100 000 euros. L’accusation est celle d’avoir en fait activé un service sans aucune demande des utilisateurs.

L’augmentation du Giga peut-elle justifier l’offre ?

Tim avait tenté de justifier l’offre avec l’augmentation du Giga disponible pour surfer sur internet. Une procédure qui n’était pourtant pas considérée comme légitime par l’Antitrust, étant donné que si le client ne faisait rien il se retrouverait quand même entre ses mains un service non sollicité. Ainsi écrit l’Antitrust : « Dans la note publique, Telecom oblige les clients à exprimer expressément, de la manière et dans les termes indiqués, plutôt que leur consentement à l’activation, leur refus à celui-ci, faute de quoi Telecom procède automatiquement à la charge relative. Le consommateur qui n’a pas l’intention d’utiliser le nouveau service est donc obligé, afin d’éviter les frais, de prendre des mesures pour maintenir le contrat Telecom existant inchangé ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :