Apple renforce sa technologie d’intelligence artificielle avec l’acquisition de la startup WaveOne

Apple a fait une acquisition dans le domaine de l’intelligence artificielle, comme l’a d’abord repéré TechCrunch. Le rapport indique qu’Apple a « discrètement » acquis la société WaveOne, basée à Mountain View, une startup qui « développait des algorithmes d’IA pour la compression de vidéos ».

Apple n’a pas confirmé l’acquisition, mais le dirigeant de WaveOne, Bob Stankosh, a révélé la nouvelle dans un post sur LinkedIn :

Après presque 2 ans chez WaveOne, nous avons finalisé la semaine dernière la vente de l’entreprise à Apple. Nous avons commencé notre voyage chez WaveOne, réalisant que la technologie vidéo d’apprentissage automatique/d’apprentissage en profondeur (deep learning) pourrait potentiellement changer le monde. Apple a vu ce potentiel et en a profité pour l’ajouter à son portefeuille technologique. Je tiens à remercier mes co-fondateurs, Lubomir Bourdev et Oren Rippel ainsi que Craig Lytle pour avoir aidé à mettre l’idée sur le marché et à faire avancer ce concept pour des applications commerciales.

WaveOne s’est décrit comme «construisant la prochaine génération de compression de médias numériques. La société affirme qu’elle « tire parti des dernières avancées en matière d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur (deep learning) pour créer des solutions personnalisées et dépendantes du contexte ». L’une de ses principales innovations était quelque chose appelé « compression et décompression vidéo sensibles au contenu », qui « pouvait fonctionner sur les accélérateurs d’intelligence artificielle intégrés à de nombreux téléphones », explique TechCrunch.

Selon la page de profil Crunchbase de la société, elle comptait entre deux et 10 employés au moment de l’acquisition et avait levé 9 millions de dollars de financement.

TechCrunch ajoute que le site Web de WaveOne a été mis hors ligne en janvier, comme il est de coutume après une acquisition d’Apple. Certains employés de l’entreprise travaillent également dans des équipes d’apprentissage automatique chez Apple.

Apple pourrait intégrer cette technologie dans ses propres produits de différentes manières, allant de la gestion du stockage iCloud et Photos au streaming vidéo et bien plus encore.

