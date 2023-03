Il y a une raison pour laquelle les photos créées par l’IA nous semblent maintenant réelles

Il devient de plus en plus difficile de reconnaître les images créées par l’intelligence artificielle. Tout a commencé avec une nouvelle mise à jour du logiciel Midjourney : une série de détails qui fonctionnaient comme des sonnettes d’alarme ont été corrigés.

L’intelligence artificielle est capable de créer des photographies. Et ce n’est pas une nouvelle. Depuis l’automne dernier, nos flux sociaux ont été bombardés de nouvelles sur les capacités de l’intelligence artificielle. Il écrit des textes, planifie des voyages, écrit du code, reproduit des voix et crée des illustrations. Ce qui semble différent ces dernières semaines, c’est la capacité développée par certains logiciels à créer des images réalistes, si réalistes qu’elles trompent les utilisateurs les plus distraits.

Nous l’avons vu au moins quatre fois. Le tout en quelques jours. Il y a d’abord eu les images de Vladimir Poutine agenouillé devant Xi Jinping, celles de Donald Trump fuyant les policiers, le chat-serpent découvert en Amazonie et le Pape avec une couette blanche surdimensionnée. Ce sont toutes de fausses images, et elles sont toutes créées par l’intelligence artificielle. Dans bon nombre de ces cas, le logiciel Midjourney a été utilisé.

Le faux est dans les détails (des mains)

Il y a toujours eu un détail qui permettait aux utilisateurs de comprendre quelles photographies étaient fausses et lesquelles étaient réelles. Surtout quand les sujets sont des êtres humains. Alors que les vêtements, les éléments du visage et les accessoires pouvaient être facilement reproduits, les mains se sont avérées un défi trop complexe. Surtout pour Midjourney. Souvent, ils sortaient grumeleux, avec plus ou moins de doigts que les cinq habituels.

Ce défaut peut également être vu dans certaines images récemment diffusées. Sur l’image où Vladimir Poutine est agenouillé devant Xi Jinping, un fonctionnaire peut être vu en arrière-plan. Théoriquement, l’homme devrait avoir les mains croisées entre eux. En fait, il semble que ses doigts s’entrelacent comme le font de vieilles racines autour des pierres des murs. C’est le détail le plus évident mais à cela s’ajoutent les pieds déformés de Poutine et sa tête assez disproportionnée par rapport au reste du corps.

À la mi-mars, cependant, Midjourney a fait une mise à jour. On ne sait pas encore ce qui s’est passé mais dans la nouvelle version du logiciel, les mains ont commencé à être pratiquement parfaites. Il y a cinq doigts, les proportions sont respectées, l’anatomie fidèle à la réalité. Et pas seulement. Toute la production de photographies où des êtres humains sont représentés semblait plus réaliste.

On ne sait pas ce qui a changé, peut-être que les algorithmes ont été mieux formés pour reconnaître les mains sur une photographie ou peut-être que les images enregistrées dans les archives qui servent à composer nos demandes ont été éliminées. Le problème est certainement évident. Le pape François avec la couette de trappeur était clairement une fausse nouvelle, tout comme la course de Donald Trump. Mais si les images créées avec l’intelligence artificielle ressemblent de plus en plus à la réalité, comment va-t-on les distinguer ?

