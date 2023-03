Quand Apple sortira-t-il le premier MacBook avec un écran OLED ?

Nous avons déjà parlé en détail des projets d’Apple de sortir un iPad Pro avec un écran OLED. Dans le même temps, Apple travaille également sur son premier MacBook avec un écran OLED. Rendez-vous ci-dessous alors que nous rassemblons tout ce que nous savons sur les prochains MacBook OLED en ce moment…

Pourquoi OLED ?

Actuellement, Apple vend des MacBook qui utilisent des écrans LCD ou mini-LED. Le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces utilisent des écrans LCD. Les versions 14 pouces et 16 pouces du MacBook Pro utilisent des écrans mini-LED. Comme nous l’avons déjà souligné, beaucoup de gens se demandent pourquoi Apple envisage de passer à OLED un peu plus d’un an après la sortie du premier MacBook Pro avec mini-LED.

En guise de rappel, la mini-LED est une alternative à l’OLED qui est pire à certains égards et meilleure à d’autres. De nombreux experts vous diront que les écrans OLED sont supérieurs aux mini-LED en raison des niveaux de noir bien meilleurs. En effet, les pixels eux-mêmes sont les éléments qui produisent la lumière. Ainsi, lorsque ces pixels doivent être noirs, ils peuvent être entièrement désactivés.

Mais contrairement à la gamme iPad, où l’iPad Pro remplacera son écran mini-LED par OLED dès l’année prochaine, l’histoire est un peu différente du côté MacBook.

Le premier MacBook avec un écran OLED

Selon les rumeurs actuelles, le premier MacBook à passer à un écran OLED sera le MacBook Air. Le MacBook Pro, quant à lui, devrait conserver son écran mini-LED encore un peu plus longtemps.

Plus récemment, cela a été rapporté par l’analyste fiable d’Apple, Ross Young. Selon Young, le MacBook Air sera le premier Mac à passer à un écran OLED. Le MacBook Air avec OLED pourrait sortir dès 2024, selon l’analyste.

Par ailleurs, Ming-Chi Actu a également signalé que le premier MacBook OLED sortira en 2024 « au plus tôt ». En particulier, Actu a expliqué pourquoi le MacBook Air sera le premier à passer à OLED, plutôt que le MacBook Pro. « Par rapport aux mini-LED, les ordinateurs portables qui utilisent des OLED ont l’avantage d’être plus fins et plus légers et d’offrir des options de conception de facteurs de forme plus diversifiées », déclare Actu.

Être aussi fin et léger que possible est bien plus important pour le MacBook Air que pour le MacBook Pro. Cela donne à Apple la possibilité de se concentrer d’abord sur la mise à niveau de la technologie d’affichage du MacBook Air, puis de se concentrer sur le MacBook Pro (qui possède déjà un écran impressionnant à part entière).

Le MacBook Air utiliserait une technologie OLED appelée « pile tandem ». Il s’agit d’un type de technologie OLED de pointe qui peut améliorer la longévité de l’écran, améliorer l’efficacité énergétique et augmenter la luminosité.

Une chose à garder à l’esprit : l’image de marque ici pourrait s’avérer délicate. Il est possible que cela ne soit finalement pas publié en tant que « MacBook Air ». Il pourrait être marqué comme un « MacBook » ou même une nouvelle variante 13 pouces du MacBook Pro. Ce qui est clair, cependant, c’est que le premier MacBook avec un écran OLED sera un modèle de 13 pouces en quelque sorte.

