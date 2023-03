Le hit iOS Subway Surfers dépasse les 4 milliards de téléchargements dans le monde

À l’occasion de son 11e anniversaire en mai, le super populaire coureur sans fin Subway Surfers a atteint le cap impressionnant des 4 milliards de téléchargements. La nouvelle survient alors que le jeu a récemment lancé sa dernière mise à jour World Tour.

Le développeur de Subway Surfer, SYBO, a partagé la nouvelle aujourd’hui à la GDC 2023 et vient après que le jeu ait connu une croissance importante en 2022, car il s’agissait du « jeu mobile le plus téléchargé ».

« Plus de dix ans de développement, nous sommes plus que fiers de notre équipe chez SYBO pour avoir atteint ce cap de 4 milliards de téléchargements et reconnaissants envers notre communauté mondiale de surfeurs qui sont restés dévoués au jeu en cours de route », a déclaré Mathias Gredal Nørvig. , PDG de SYBO. « 2022 a été une année charnière pour Subway Surfers car il a été nommé le jeu mobile le plus téléchargé, et cette année, nous prévoyons de donner aux fans de nouvelles façons de s’engager avec l’IP. »

Le nombre de 4 milliards de téléchargements inclut presque certainement toutes les plates-formes mobiles, pas seulement iOS, mais c’est néanmoins un énorme accomplissement. Et ce n’est qu’en 2020 qu’il a atteint 3 milliards de téléchargements.

SYBO a partagé que le coureur sans fin voit plus de 20 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels. C’est un exploit impressionnant après plus d’une décennie. Le développeur pense que cela a été possible en se concentrant sur :

Contenu frais

Mises à jour cohérentes

Des stratégies d’engagement solides

SYBO a également noté que Subway Surfers est devenu viral sur TikTok au cours de la dernière année avec plus de 31 millions de vues par mois en moyenne, plus une solide chaîne YouTube qui a enregistré 320 millions de vues.

Notamment, SYBO a créé un tout nouveau jeu pour Apple Arcade l’été dernier appelé Subway Surfers Tag

La semaine dernière, le dernier World Tour of Subway Surfers a débuté avec un thème sous-marin. Si vous n’avez pas joué depuis un moment ou si vous ne l’avez jamais essayé, vous pouvez télécharger Subway Surfers sur l’App Store en téléchargement gratuit avec des achats intégrés disponibles.

