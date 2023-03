Ce prix dédicacé par Steve Jobs pourrait être le vôtre pour 95 000 $

Steve Jobs n’a pas signé beaucoup d’autographes au cours de ses années en tant que PDG d’Apple, donc ceux qui existent valent un joli centime. Cette semaine, une plaque de récompense signée par Jobs et présentée à un employé d’Apple en 2000 a frappé le marché avec un prix à près de six chiffres.

Contrairement à la plupart des produits et souvenirs Apple rares, qui sont mis aux enchères, celui-ci est disponible en vente unique via le site Web de biens rares Moments in Time. Alors que le site Web indique que le prix n’est disponible que sur demande (si vous devez le demander), TMZ rapporte que le prix de l’sticker est de 95 000 $.

Il s’agit d’une plaque de récompense de 10 ans présentée par Apple à l’ancienne directrice du marketing Suzanne Lindbergh en 2000. Elle comprend une note spéciale célébrant le jalon du 10e anniversaire, avec un véritable autographe de Steve Jobs en bas. C’est l’une des rares plaques que Jobs lui-même a signées, alors qu’Apple est passé aux signatures par télécopie peu de temps après :

La glaçure en plastique de l’écran a « Ten » élégamment gravé en lettres italiques verticales. Encadré et en bon état, avec quelques légères ondulations. Accompagné d’une lettre d’authenticité complète de PSA/DNA. Cette plaque a été émise peu de temps après le retour de Jobs chez Apple et est l’un des rares exemples authentiquement signés – la société est rapidement passée aux signatures fac-similé pour les récompenses d’anniversaire. Membre du département marketing innovant d’Apple, Lindbergh a passé 25 ans dans l’entreprise, devenant «directrice mondiale du Buzz Marketing» avant de partir en 2013. Dans ce rôle, elle était en charge du placement des appareils Apple dans les films et les émissions de télévision. Un prix Apple extrêmement désirable signé par le co-fondateur innovant de l’entreprise.

Cette plaque peut être à vous en quelques clics via le site Web Moments in Time – tant que vous avez 95 000 $ en train de brûler un trou dans votre poche, c’est-à-dire.

