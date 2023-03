Samsung "Zoom spatial" Les photos de la Lune dépendent fortement de l’IA, un simple test révèle

Une patate chaude : Samsung à partir de sa série Galaxy S20 a ajouté une fonction de zoom numérique 100x à ses modèles phares Ultra. Surnommé Space Zoom, Samsung est même allé jusqu’à zoomer sur la Lune en utilisant cette fonctionnalité. Les résultats étaient époustouflants, mais étaient-ils légitimes ? Un utilisateur de Reddit ne le pense pas.

Longtemps convaincu que les images de la Lune de Samsung étaient une imposture, le Redditor a conçu une expérience simple pour tester la théorie. Tout a commencé par le téléchargement de cette photo haute résolution de la Lune sur Internet. Il a ensuite été redimensionné à 170×170 et un flou gaussien a été appliqué pour effacer efficacement tous les détails de la photo.

Le coup de grâce consistait à régler l’image 170×170 en plein écran sur l’écran de l’ordinateur, à passer à l’autre taille de la version, à éteindre les lumières de la version et à utiliser le zoom spatial de Samsung pour photographier la petite image floue. C’était le résultat final.

Selon le Redditor, ce test prouve que Samsung utilise l’IA pour combler les versions manquantes du puzzle en utilisant un modèle qui a été formé sur de nombreuses photos de la Lune plutôt que sur l’optique réelle de l’appareil photo.

« Il y a une différence entre un traitement supplémentaire à la super-résolution, lorsque plusieurs images sont combinées pour récupérer des détails qui seraient autrement perdus, et cela, où vous avez un modèle d’IA spécifique formé sur un ensemble d’images de la lune, afin de reconnaître le lune et claquer sur la texture de la lune dessus (quand il n’y a aucun détail à récupérer en premier lieu, comme dans cette expérience). »

Lorsque vous utilisez Space Zoom sur d’autres sujets, plusieurs images et plusieurs expositions sont utilisées pour aider à extraire les détails qui construisent l’image finale. Dans ce test Moon, il n’y a pas de détails supplémentaires à extraire à l’aide de ces techniques car tout a été supprimé exprès, mais l’image finale est toujours pleine de détails.

La Lune est une cible très courante et parce qu’elle est verrouillée par marée sur la Terre, il est facile de former un modèle sur les images de la Lune et de l’utiliser pour « remplir » les détails manquants. En fin de compte, c’est plus l’IA qui fait le travail que l’optique de la caméra.

L’équipe marketing de Samsung tentait-elle de tromper les acheteurs avec sa campagne Moon ? Auraient-ils dû être plus ouverts sur la manière dont l’IA est utilisée, en particulier en ce qui concerne les tirs lunaires ? Ou est-ce beaucoup à faire pour rien étant donné que de nombreux smartphones phares utilisent désormais l’IA pour améliorer les photos de leurs appareils photo ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :