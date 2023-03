Les nouveaux disques Blu-ray Pioneer sont garantis pour durer au moins 100 ans

En bref : il existe des inquiétudes légitimes quant à la longévité des données stockées numériquement, en particulier au Japon, où certaines informations fiscales doivent être conservées pendant 100 ans. Cela a conduit le fabricant Pioneer à développer des disques Blu-ray qui sont garantis pour stocker des données pendant au moins un siècle.

Comme indiqué par PC Watch (via Tom’s Hardware), la loi japonaise sur la préservation des livres électroniques exige que certaines données fiscales soient stockées électroniquement pendant 100 ans. C’est un problème pour les formats de stockage numérique à long terme tels que la mémoire flash NAND, les disques durs, les bandes et les disques optiques, qui ne dureraient pas un siècle.

Pioneer a proposé une réponse à ce problème sous la forme du BDR-WX01DM, un lecteur optique Blu-ray USB 3.0 (Type-A) et des disques BD-R de 25 Go appelés IPS-BD11J03P. Les deux portent le label « DM for Archive » et répondent à la norme de qualité JIS X6257 du gouvernement japonais pour une longévité garantie.

Le variateur utilise des moteurs fiables, des systèmes mécaniques durables et une structure anti-poussière. Il est également compatible avec les supports M-disc à base de carbone vitreux conçus pour durer 1 000 ans. Tout cela explique en partie le prix de 400 $ (hors taxes).

Les disques sont également plus chers que vos Blu-ray standard, au prix d’environ 16 $ pour un pack de trois. Cependant, les utilisateurs devront payer des frais supplémentaires pour stocker les disques dans des environnements spéciaux avec des contrôles de température et d’humidité. Il est également recommandé de conserver les disques dans des bâtiments protégés contre les incendies, les tremblements de terre et les inondations si vous voulez vraiment les aider à survivre pendant au moins un siècle. Étant donné que ces produits sont conçus pour les entreprises et les gouvernements, les coûts élevés et les exigences de maintenance ne seront probablement pas de gros problèmes.

En 2019, Warner Bros. et Microsoft ont collaboré à un test de validation de principe pour Project Silica, un projet de Microsoft Research qui utilisait l’optique laser et l’IA pour stocker des données dans du verre de quartz. Il en est résulté que tout le film Superman (1978) a été stocké sur un morceau de verre de 7,5 cm x 7,5 cm x 2 mm qui devrait durer des milliers d’années.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :