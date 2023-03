Sidekick est un sans distraction "TDAH" navigateur avec un faible encombrement

Sidekick est construit sur la dernière version de Chrome et prend en charge toutes les fonctionnalités et extensions de Chrome. Sidekick est la solution ultime pour les personnes ayant des problèmes d’attention et pour tous ceux qui ont besoin de se concentrer en ligne. Cependant, en tant que navigateur axé sur la productivité, Sidekick ajoute :

Une barre latérale d’applications pour que vous puissiez accéder rapidement à vos applications les plus utilisées

La possibilité de rechercher dans tous vos documents et applications

La possibilité d’utiliser plusieurs comptes simultanément

La possibilité d’organiser les sessions onglets par onglets pour une meilleure concentration et moins d’encombrement des onglets

Caractéristiques

Barre latérale des applications

Sidekick intègre vos applications Web pour vous aider à rester organisé et productif tout en accélérant votre flux de travail. Le prise en charge de plusieurs comptes indique que vous pouvez exécuter plusieurs Gmails à partir d’une seule application.

Recherche globale et commandes

Recherchez n’importe quoi instantanément : contacts, documents, e-mails, chats. Limitez les distractions de la recherche Google avec notre barre d’adresse qui vous suggère les pages les plus pertinentes de votre travail passé. Utilisez des raccourcis pour une navigation rapide.

Vue partagé

Split-View concerne l’édition simultanée, les réponses instantanées et les listes de tâches écrasantes. Le tout depuis un guichet unique.

Tâches

Puissant gestionnaire de tâches intégré pour organiser votre journée et vos priorités. Épinglez une tâche sur votre bureau et n’oubliez jamais rien. Exécutez la minuterie Pomodoro pour gérer les cycles de travail/repos.

Concentration et TDAH

Remplacez les mauvaises habitudes par des habitudes productives. Définissez vos propres règles de redirection et revenez automatiquement à la liste des tâches/e-mail lorsque vous essayez d’accéder à YouTube ou aux réseaux sociaux.

Gardez votre concentration

Transformez votre navigateur rempli d’onglets en une fenêtre unique élégante pour rester concentré sur le travail. Bloquez toutes les notifications et concentrez-vous sur la tâche à accomplir.

Adblocker alimenté par l’IA

Vous pouvez désormais regarder YouTube sans publicité sans abonnement premium. Notre Adblock 2.0. bloque les publicités et les trackers par milliers. Pas de publicité = navigation plus rapide

Intégrations de calendrier

Ne manquez jamais une réunion importante en recevant un rappel 2 minutes avant qu’elle ne commence. Plus d’anxiété : vous n’avez plus besoin de vérifier votre fréquence ou votre calendrier tout le temps.

Languette de suspension

La suspension d’onglets basée sur l’IA et l’optimisation de la mémoire rendent Sidekick 3 fois plus rapide que tout autre navigateur. Sidekick fonctionne aussi rapidement que vous ayez 5 ou 500 onglets ouverts.

Défense d’empreintes digitales et VPN

Notre technologie anti-pistage randomise les données utilisées par les algorithmes d’empreintes digitales, ce qui rend très difficile de lier vos visites à des sites Web spécifiques et de construire votre profil comportemental. De plus, le plan Sidekick Teams a un VPN intégré qui cache votre adresse IP. Au total, vous suivre est maintenant presque impossible.

Organisez votre vie

Éliminez l’encombrement des onglets avec Sessions. Cet outil vous aide à regrouper, enregistrer et ouvrir des onglets sans le désordre. Restez concentré sur un projet sans être distrait par des onglets non pertinents. Nettoyez votre bande d’onglets et enregistrez votre recherche pour plus tard.

Espaces de travail

Séparez les projets parallèles de la routine quotidienne et votre vie du travail : créez des espaces différents pour n’importe quel usage. Vos espaces de travail auront leurs propres comptes, cookies, onglets, applications et paramètres.

Collections

Organisez vos documents et signets avec des collections puissantes et partagez-les avec votre équipe ou vos amis pour créer une base de connaissances qui est toujours avec vous – sur chaque appareil.

Quoi de neuf

Le plan Trial Pro est mis en œuvre Le plan Pro d’essai de trente jours est activé pour les utilisateurs expérimentés et sera disponible pour les nouveaux arrivants pour tester les fonctionnalités Pro Le plan d’essai Pro expire automatiquement et les utilisateurs ne sont pas facturés pour prolonger leur abonnement

Déplacer les onglets d’une session à l’autre Clic droit sur l’onglet → Déplacer vers la session

Conseils pour les raccourcis pour une utilisation avancée de Sidekick

Raccourci pour afficher/masquer une barre latérale

Le remplissage automatique des mots de passe en mode navigation privée est corrigé

Corrections de performances et d’applications (Telegram, Discord, etc.)

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :