Microsoft Edge commence à tester la vidéo Super Resolution

Microsoft teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur la chaîne Edge Canary appelée Super Video Resolution. La fonctionnalité est basée sur la technologie AI de la recherche Microsoft et est conçue pour améliorer les vidéos basse résolution sur Edge. Il utilise l’apprentissage automatique pour améliorer la qualité de ces vidéos.

La société a souligné qu' »une vidéo sur trois est lue à une résolution de 480p ou moins dans Microsoft Edge ». Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la qualité vidéo peut être faible. Tout d’abord, le fournisseur de médias a diffusé une vidéo en basse résolution, la bande passante du réseau est faible ou la vidéo elle-même peut être de mauvaise qualité.

Dites adieu aux vidéos de mauvaise qualité dans Microsoft Edge

Il est clair que regarder des vidéos de mauvaise qualité n’est pas une expérience agréable. Surtout si vous le faites sur un appareil doté de capacités de haute résolution et connecté à une connexion Internet stable. Ce n’est pas assez. Les vidéos de mauvaise qualité sont floues et empêchent les utilisateurs de suivre des objets en mouvement rapide.

La super résolution vidéo nettoie les vidéos de faible qualité en supprimant les artefacts de compression et en augmentant la résolution vidéo. Cependant, cette nouvelle capacité sera limitée à certains appareils en raison de la puissance de calcul nécessaire pour augmenter la résolution de ces vidéos.

L’appareil doit être équipé d’un GPU Nvidia RTX 20/30/40 ou d’un GPU AMD RX5700-RX7800. De plus, la vidéo doit avoir une résolution inférieure à 720p. De plus, la hauteur et la largeur de la vidéo doivent être supérieures à 192 pixels. L’appareil doit également être connecté à l’alimentation secteur.

Une autre condition à remplir est que la vidéo ne soit pas protégée par des technologies de gestion des droits numériques telles que PlayReady ou Widevine. En effet, cela limite l’utilisation des cadres nécessaires au cours du processus de redimensionnement.

Très bientôt, il y aura plus de graphiques compatibles

Microsoft a indiqué qu’il travaillait également sur la prise en charge automatique des GPU hybrides pour les ordinateurs portables dotés de plusieurs GPU. En attendant, il recommande d’utiliser VSR en modifiant les paramètres Windows, ce qui forcera Edge à s’exécuter sur votre GPU discret.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour 50 % des utilisateurs qui font partie du canal Canary d’Edge et devraient pouvoir y accéder tant que leurs appareils répondent aux exigences énumérées ci-dessus.

Si la fonctionnalité est disponible pour vous, vous verrez une icône HD dans votre barre d’adresse. Vous pouvez cliquer dessus pour augmenter la qualité des vidéos de faible qualité dans Edge, et cliquer à nouveau dessus pour le désactiver. Vous pouvez également activer la fonctionnalité manuellement en activant l’indicateur edge://flags/#edge-video-super-resolution.

