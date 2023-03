Les chercheurs disent que les signaux radio satellite peuvent entraver l’astronomie

Pourquoi c’est important : Les astronomes se sont déjà plaints des satellites bloquant partiellement les images des télescopes spatiaux au sol. Cependant, la lumière visible n’est pas la seule partie du spectre électromagnétique que les astronomes observent, ni le seul endroit où les satellites peuvent menacer leur travail. Des précautions peuvent être nécessaires pour protéger les observations radio.

Un groupe de chercheurs a commencé à sonner l’alarme sur la façon dont le nombre croissant de satellites dans notre ciel interfère avec les radiotélescopes au sol. Les astronomes veulent que les décideurs désignent des zones spéciales où les scientifiques, les entreprises technologiques et d’autres peuvent déterminer comment partager le spectre.

Lorsque la plupart des gens pensent à l’astronomie, ils imaginent probablement les images saisissantes d’étoiles et de galaxies lointaines prises par des télescopes optiques, qui recueillent la lumière visible pour faire leurs observations. Cependant, d’autres informations importantes sur l’espace lointain proviennent de signaux radio et infrarouges.

La célèbre image des astronomes de la galaxie Messier 87 publiée en 2019 – la toute première image d’un trou noir – a été construite avec les informations d’un réseau de huit radiotélescopes répartis sur la Terre. Les méthodes conventionnelles auraient nécessité un télescope aussi grand que la Terre.

La découverte récente d’exoplanètes jumelles – peut-être les tout premiers mondes aquatiques découverts par les chercheurs – a été possible grâce au télescope Hubble et au télescope infrarouge Spitzer. Les informations infrarouges ont aidé les astronomes à déterminer le volume et la densité des planètes, ce qui a conduit à l’hypothèse du monde aquatique.

Les chercheurs affirment que les signaux de la météo, d’Internet, du GPS et d’autres satellites pourraient interférer avec les données reçues par les radiotélescopes. Actuellement, les zones calmes au sol limitent la force et la fréquence des communications radio afin que les radiotélescopes puissent fonctionner. Cependant, les lois qui les régissent pourraient ne pas protéger contre le nombre croissant de satellites de communication.

Les satellites Internet Starlink de SpaceX pourraient devenir une source d’interférences. Les astronomes se sont plaints que les satellites de la société pourraient encombrer le ciel nocturne visible. Dans un cas, un satellite Starlink a créé une traînée de lumière sur une photo spatiale en se déplaçant dans le champ de vision d’un télescope pendant sa longue période d’exposition.

Cependant, SpaceX coopère avec la National Science Foundation pour résoudre le problème des interférences radio et visuelles. La société souhaite rendre ses satellites moins réfléchissants et réduire le champ de leurs fréquences de communication. La société a également déclaré qu’elle effectuerait d’autres tests pour trouver plus de solutions.

Les chercheurs soulignent un article récemment publié sur les interférences des radiotélescopes qui appelle à des zones dynamiques radio. Celles-ci fonctionneraient comme des zones de silence radio, mais serviraient également de plates-formes d’expérimentation afin que les scientifiques, les développeurs et d’autres groupes puissent comprendre comment travailler les uns avec les autres.

