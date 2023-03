Les avocats de Reddit disent aux studios de cinéma exigeant que l’utilisateur se démasque pour faire une randonnée

Une patate chaude : les avocats plaidant une affaire de piratage de films ont exigé l’identité de neuf utilisateurs de Reddit qui « pourraient » avoir discuté du piratage sur la plateforme. Reddit a fourni certaines des informations sur un (ou deux) des utilisateurs qui semblaient s’engager dans une discussion « comment faire » sur les films de contrebande ; les plaignants veulent que tous les utilisateurs soient exposés. Reddit dit : « Non. On se verra au tribunal. »

Mardi, Reddit a déposé des documents juridiques auprès du tribunal du district nord de Californie refusant de démasquer les utilisateurs en réponse à une requête en contravention présentée la semaine dernière. La joute juridique découle d’un procès entre les studios de cinéma et Astound Broadband (anciennement RCN) pour piratage.

Contexte : En 2021, Bodyguard Productions, Millennium Media et plusieurs autres studios de cinéma ont intenté une action en justice devant un tribunal fédéral du New Jersey contre RCN. La poursuite affirme que RCN a sciemment permis à ses clients de télécharger illégalement 34 films protégés par des droits d’auteur, dont Hellboy, Rambo V : Last Blood et d’autres.

Les studios ont assigné Reddit à remettre « l’enregistrement de l’adresse IP et les journaux du 01/01/2016 au présent, le nom, l’adresse e-mail et d’autres informations d’enregistrement de compte » de neuf Redditors. Sa base générale pour vouloir les informations était qu’elle pensait que ces utilisateurs étaient impliqués dans le piratage de films via RCN parce qu’ils avaient engagé des discussions sur le sujet.

Après avoir examiné les comptes, Reddit a publié des informations sur au moins un utilisateur, mais a déclaré que les autres n’étaient pas liés au procès. Son conseiller juridique a affirmé que l’assignation équivalait à une « expédition de pêche » et que Reddit ne violerait pas les droits des utilisateurs du premier amendement sans preuves solides de leur pertinence dans l’affaire.

Ainsi, la semaine dernière, les plaignants ont déposé une requête pour contraindre un tribunal fédéral de Californie. Mardi, l’équipe juridique de Reddit a répondu par un dépôt d’opposition. Dans celui-ci, Reddit souligne que les messages des utilisateurs en question sont « complètement sans rapport » avec le procès en cours.

« Quatre des sept utilisateurs en cause ne semblent même pas avoir mentionné RCN, sur la base des preuves fournies par les plaignants. Ils se réfèrent simplement à » mon fournisseur « ou » notre FAI « . Et ces références sont toutes faites dans une discussion sur Comcast, pas RCN. Deux des trois utilisateurs restants ont mentionné RCN mais discutaient de problèmes (tels que leur expérience de service client) sans rapport avec la violation du droit d’auteur ou les allégations des plaignants. Et l’utilisateur final vaguement mentionné RCN sans doute dans le contexte de la violation du droit d’auteur il y a neuf ans, bien au-delà de tout délai sans doute pertinent pour les allégations des plaignants. »

L’équipe juridique de Reddit a également affirmé que l’affirmation des plaignants selon laquelle ces utilisateurs faisaient « très probablement » référence à RCN est spéculative, et le tribunal devrait rejeter l’argument.

« Un seul concurrent de RCN, Comcast, détient plus de trente fois la part de marché de RCN », indique la réfutation de Reddit. « Ce contexte est important pour comprendre à quel point il est absurde pour les plaignants de suggérer que toute mention d’un FAI anonyme dans une discussion sur Comcast est » très probablement « discutant de RCN. Cela revient à suggérer que chaque fois qu’un utilisateur mentionne une » voiture « sur une discussion Reddit sur Ford, ils parlent « très probablement » d’une Alfa Romeo. »

Reddit soutient également que les informations recherchées par les plaignants pourraient être plus facilement et plus précisément obtenues auprès du défendeur, RCN, lors de la découverte. Les avocats de la plate-forme affirment que le tribunal ne devrait pas forcer leur client à démasquer ses clients sur la base des «suppositions farfelues des plaignants sur les utilisateurs de Reddit qui pourraient être des clients de RCN ou qui pourraient avoir commis une violation du droit d’auteur à un moment donné au cours de la dernière décennie».

Tout au long de la réfutation de Reddit, l’équipe juridique fait référence à plusieurs cas de jurisprudence qui établissent une barre juridique que les studios ne parviennent pas à respecter dans leur argumentation. Les tribunaux ont déjà affirmé que le premier amendement couvre l’anonymat en ligne. Ils ont également établi que les justiciables ne peuvent pas démasquer les utilisateurs qui n’ont rien à voir avec le procès à moins qu’un « besoin impérieux » ne l’emporte sur les droits du premier amendement de l’utilisateur, citant Rich v. Butowsky et Doe v. 2TheMart.com.

Les avocats des deux parties doivent plaider la requête devant le tribunal du district nord de Californie à San Francisco le 23 mars.

