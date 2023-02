Le rythme des investissements dans la technologie a marqué une pause (temporaire)

Il y a eu 23 introductions en bourse jusqu’à présent cette année, par rapport à la même période l’année dernière, il y en avait eu plus de 60. Cette année a donc beaucoup baissé, et nous savons quelques choses sur les introductions en bourse. Il y a beaucoup de raisons à ce déclin, qui peuvent toutes se résumer en grande partie à de l’incertitude.

Les taux d’intérêt jouent un rôle important à cet égard, et personne ne sait si les taux vont encore augmenter ou rester aux niveaux actuels, ni combien de temps ils y resteront. Y aura-t-il une récession ? Que va faire l’économie chinoise ?

Ce sont toutes de grandes questions qui auront un impact important sur les marchés financiers, et évidemment un facteur dans le processus d’introduction en bourse. La plupart des analystes semblent convenir que nous sommes entrés dans un nouveau « paradigme », sans aucune chance de revenir à l’environnement zéro pour cent de la dernière décennie.

L’auteur invité Jonathan Goldberg est le fondateur de D2D Advisory, une société de conseil multifonctionnelle. Jonathan a développé des stratégies de croissance et des alliances pour des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile, des réseaux, des jeux et des logiciels.

Tout cela compte énormément pour les investissements technologiques, bien que notre secteur ait pu ignorer les conditions macroéconomiques pendant si longtemps. L’un de nos premiers articles de blog sur Digits to Dollars évoquait la façon dont les taux d’intérêt finiraient par augmenter et créeraient des problèmes pour l’industrie. Bien sûr, cela a été publié en 2013, donc ces choses peuvent prendre du temps.

Pour être clair, nous n’avons pas besoin de voir des taux ultra bas revenir pour que le marché des introductions en bourse revienne, c’est juste que la rue aimerait un peu plus de clarté sur les risques auxquels elle est confrontée en ce moment avant de considérer tous les risques d’un nouveau stock référencement. Il était une fois, l’industrie technologique assimilait une fenêtre d’introduction en bourse fermée à un environnement de financement de capital-risque fermé. Ce n’est plus une règle absolue, mais les sociétés de capital-risque sont confrontées aux mêmes questions concernant leur propre position dans la macro-économie, ce qui a très certainement ralenti leur rythme d’investissement.

Tout cela est loin de dire que le rythme des investissements dans la technologie a marqué une pause. Cela s’atténuera probablement plus tard dans l’année, mais les conditions dont nous avons joui pendant si longtemps ne reviendront pas. Le long été paresseux est terminé et quelque chose de nouveau arrive.

Il y a quelques signes d’optimisme. Il y a encore un immense bassin de capitaux qui flottent là-bas. La Silicon Valley Bank vient de publier son rapport régulier sur l’état du financement du capital-risque, notant que la quantité de « poudre sèche » de capital-risque est à un niveau record. Et on peut dire que les conditions macroéconomiques ne semblent pas terribles, avec ce qui semble émerger un consensus sur le fait qu’au moins les États-Unis n’entrent pas en récession. Notre meilleure estimation est que le marché des introductions en bourse s’ouvrira à nouveau plus tard cette année, les résultats des sociétés ouvertes montrant des signes de creux, voire de reprise réelle.

Cela étant dit, tout ne va pas bien dans le domaine des investissements technologiques. Investisseur et commentateur de marché Trevor Loy a récemment posté un fil sur Twitter jetant un doute sur cette notion de poudre sèche record. Pour faire court, une grande partie de cet argent a été levé récemment, sur un marché très différent, et pourrait ne pas se concrétiser. Alors que les valorisations des marchés publics ont été durement touchées, de nombreux grands fonds n’ont pas reflété ces valorisations dans les évaluations de leurs propres portefeuilles.

De nombreuses entreprises privées en phase avancée (en particulier dans le domaine des logiciels) s’accrochent à des valorisations bien supérieures à celles de leurs pairs cotés. Cela crée une inadéquation entre les VC et les LP qui fournissent leurs fonds. Les LP sont très diversifiés et regardent ces calculs tous les jours et peuvent ne voir aucune raison de jeter plus d’argent dans les fonds de capital-risque de logiciels.

Cela n’indique pas la fin de l’industrie technologique, cela n’indique probablement même pas la fin de la bulle immobilière infinie de la région de la baie. Cela indique qu’à l’avenir, les investisseurs en capital-risque doivent repenser leurs stratégies et trouver de nouvelles façons de se différencier. La formule éprouvée consistant à enchérir sur des entreprises SaaS en vogue sur la base de l’analyse de certains chiffres dans une feuille de calcul n’est plus vraie.

Pour les entreprises en phase ultérieure, cela signifiera probablement des ajustements inconfortables, ce sont elles qui ressentiront le poids du ralentissement, coincées entre le rocher de l’évolution des modèles d’entreprise et l’enclume de personne n’aime faire un tour vers le bas. Les entreprises plus petites et plus récentes n’auront probablement qu’à faire face à un processus de collecte de fonds plus long et à des attentes de valorisation moins élevées – à moins qu’elles n’aient l’IA en leur nom, auquel cas ce pourrait aussi bien être 2021.

Nous sommes également susceptibles d’assister à une augmentation de la spécialisation sectorielle. Le monde n’a probablement pas besoin d’une autre société CRM ou d’une autre couche de gestion des données pour le moment. Mais d’autres secteurs semblent attractifs. L’IA est évidemment très en vogue en ce moment, mais personne ne sait exactement où les dollars d’investissement devraient aller dans cet écosystème (autre que partout !). Martin Casado d’Andreessen Horowitz a récemment publié un article très intelligent sur ce sujet, et même lui n’est pas tout à fait certain de savoir où diriger ces investissements.

Nous avons évidemment nos préjugés, mais nous pensons que la Deep Tech semble d’autant plus prometteuse. Ce domaine des semi-finis, de l’électronique et du hardware a longtemps été privé de capitaux. Toute cette IA a besoin de semi-conducteurs sur lesquels s’exécuter et de capteurs à partir desquels recueillir des données.

Dans l’ensemble, le ralentissement actuel n’est pas une mauvaise chose. Ce ne sera pas le cas pour beaucoup, mais nous pouvons tous convenir que les conditions étaient devenues mousseuses, à la limite de l’absurde, l’année dernière. Une forte pluie pour tout nettoyer était en retard. Tout ce qui émerge à chaque fois sur la route, se sentira différent. Nous pensons qu’il est peu probable que nous revenions à une bulle dans quelques années. Les startups devront travailler plus dur pour lever des fonds. ils devront planifier sur des pistes courtes vers la rentabilité et se concentrer beaucoup plus sur le produit et la différenciation. Aucune de ces choses n’est mauvaise, mais elles sont toutes très différentes de ce que nous avons été.



