Des employés de Tesla accusent Elon Musk : « Nos claviers sont vérifiés pour comprendre à quel point nous travaillons »

L’entreprise d’Elon Musk est célèbre pour avoir adopté des politiques de travail douteuses. Les employés élèvent maintenant la voix et appellent à un syndicat, mais le PDG licencie les manifestants.

Contrôlé par un clavier. Calculez simplement combien de fois les touches sont enfoncées et gardez une trace des séquences pour comprendre comment et combien travaille un employé. Cela ressemble à un extrait de 1984, le roman dystopique de George Orwell et à la place, cela se passe à l’intérieur des usines Tesla à Buffalo, New York. Les travailleurs de l’entreprise ont expliqué à Bloomberg qu’ils étaient espionnés par leurs managers, six employés admettant qu’ils avaient même sauté les pauses toilettes pour éviter d’être rappelés. Le système de surveillance est aussi simple qu’efficace, en traçant chaque mouvement sur un clavier d’ordinateur il est possible de savoir qui travaille le plus, pendant combien de temps et à quelle vitesse.

Ce n’est pas la première fois pour Tesla. Il avait déjà mis en place un système de contrôle des entrées et sorties des travailleurs dans leurs bureaux. D’autre part, l’entreprise dirigée par Elon Musk est réputée pour être une pompe à pression qui comprime la productivité de ses employés. Ainsi, le mardi 14 février, les travailleurs ont envoyé un e-mail à Elon Musk. Ils l’ont informé qu’ils se tourneraient vers les syndicats pour garantir des salaires et des avantages sociaux adéquats et pour freiner le système de surveillance de l’entreprise. La réponse de l’entreprise arrive le lendemain : licencier quiconque proteste. Une tactique devenue aujourd’hui un cachet certifié du PDG.

Les licenciements illégaux de Tesla

Les employés de l’usine de Buffalo étiquettent les données recueillies par les bêta-testeurs sur le logiciel de conduite autonome de Tesla et gagnent 19 $ de l’heure. Ils ont décidé de faire entendre leur voix et surtout de se tourner vers les syndicats pour défendre leurs droits. Musk n’aimait pas l’idée et, en fait, les licenciements ont commencé le lendemain. La tactique terroriste, cependant, ne fonctionne pas toujours, et comme l’explique à Bloomberg Sara Costantino, qui travaille dans l’équipe Autopilot et membre du comité d’organisation, « les licenciements de mercredi incitent davantage de travailleurs à soutenir l’effort syndical. Le message qu’ils envoient est assez clair. Ils essaient de nous faire peur. Et je pense vraiment que ça reviendra les hanter. »

Selon Costantino, la dernière action despotique du PDG « a vraiment ouvert les yeux sur le fait que c’est pourquoi nous avons besoin d’un syndicat ». Workers United a expliqué que les licenciements de Tesla ne sont pas légaux, étant donné qu’ils ont été faits « pour décourager l’activité syndicale ». Jaz Brisack, de Workers United, a déclaré : « Il s’agit d’une forme de représailles collectives contre le groupe de travailleurs qui a lancé cet effort de syndicalisation. Les licenciements sont conçus pour effrayer tout le monde sur les conséquences potentielles de leur organisation ainsi que pour tenter de faire tomber le troupeau. »

Comment la surveillance des employés se répand

Tesla a les épaules larges sur la question. L’année dernière, il était déjà accusé de surveiller la présence des employés au bureau en vérifiant la fréquence à laquelle les employés utilisaient leur badge pour se connecter. Toutes ces tactiques alarmistes ont été mises en place pour inciter les employés à travailler. En fait, Musk avait déclaré : « En Amérique, les gens essaient d’éviter d’aller travailler ». Il a ensuite informé les employés qu’ils devraient travailler 40 heures par semaine en leur envoyant des mises à jour hebdomadaires sur le travail effectué.

L’entreprise de Musk n’est pas la seule, la surveillance du lieu de travail semble être une pratique courante maintenant. Le New York Times en 2022 avait en effet expliqué que huit grandes entreprises privées sur dix surveillent la productivité de leurs employés. Les méthodes sont variées, du tracking à la souris, à l’accumulation de points sur des tableaux de bord électroniques, ou des ordinateurs qui prennent des photos surprises pendant les heures de travail. La sanction pour ceux qui ne suivent pas est toujours la même : perdre leur emploi.