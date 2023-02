iQOO Neo 7 lancé avec Dimensity 8200

iQOO vient de présenter un tout nouveau smartphone de la série iQOO Neo 7 qui s’appelle simplement… iQOO Neo 7. L’appareil est très similaire au Neo 7 SE qui est arrivé à la fin de l’année dernière avec le Dimensity 8200. En fait, il est livré avec le très même processeur.

Caractéristiques iQOO Neo 7

L’iQOO Neo 7 contient le MediaTek Dimensity 8200, qui est placé au-dessus du tout nouveau Dimensity 7200. Le chipset apporte quatre cœurs ARM Cortex-A78 cadencés jusqu’à 3,1 GHz et un GPU Mali-G610. C’est suffisant pour gérer l’écran Full HD+ du Neo 7 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau de l’appareil dispose d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec un trou de perforation centré pour le tireur de selfie. L’appareil a un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, mais il existe un mode instantané pour le jeu qui le règle à 1 200 Hz. Le panneau a 500 nits de luminosité manuelle, mais si vous activez la quantité de haute luminosité qui monte jusqu’à 1 000 nits.

Se déplaçant vers l’arrière, l’iQOO Neo 7 dispose d’un élégant module de caméra carré avec une caméra OIS de 64 MP en tête. Malgré le look fantaisiste, les deux autres capteurs sont… décoratifs. Nous avons un capteur de 2 MP pour les tireurs macro que vous n’utiliserez jamais, et un capteur de profondeur de 2 MP. Vous utiliserez probablement ce dernier pour l’effet bokeh sur les portraits. Pour les selfies et les appels vidéo, l’appareil contient un jeu de tir de 16 MP.

L’iQOO Neo 7 est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Il exécute Android 13 avec FuntouchOS 13 exécuté sur l’appareil. Il existe également une fonctionnalité de RAM étendue pour la mise à jour qui vous permet d’ajouter 8 Go de RAM virtuelle. L’appareil tire son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec FlashCharge de 120 W. Les autres fonctionnalités incluent les haut-parleurs stéréo, NFC, IR Blaster, Wi-Fi 6e et Bluetooth 5.3.

Vivo promet deux mises à jour majeures pour l’iQOO Neo 7 et trois ans de correctifs de sécurité. Cela indique des mises à jour jusqu’à Android 15 et un an de plus de correctifs de sécurité. Le modèle de base avec 8 Go/128 Go se vendra en Inde à 29 999 INR (360 $). Pendant ce temps, l’option supérieure de 12 Go/256 Go vous coûtera 33 999 INR (410 $). La marque offrira une réduction de 1 500 INR pour certaines cartes d’interdiction en Inde. Pour l’instant, on ne sait pas si l’iQOO Neo 7 atteindra d’autres marchés.