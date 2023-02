Voici où la plupart des produits Apple sont vendus, selon une étude

Nous avons appris dans un rapport de décembre du CIRP que la plupart des achats d’iPhone aux États-Unis finissent par se faire chez des opérateurs. Mais qu’en est-il lorsque vous considérez l’iPad et le Mac, les chiffres changent-ils ? Dans une étude pour répondre à la question ‘Quelle est la puissance de l’Apple Store ?’ les dernières recherches du CIRP montrent où la plupart des gens achètent un iPhone, un iPad et un Mac aux États-Unis.

Le CIRP souligne qu’il peut sembler que ses magasins de détail animés sont « le navire-mère pour les achats Apple » avec l’application Apple Store et les achats en ligne. Cependant, comme il l’a découvert lors de son enquête précédente sur les achats d’iPhone, ce n’est pas le cas car seulement 1/4 des iPhones aux États-Unis sont vendus directement aux consommateurs, la majorité – 67% – étant vendue par des opérateurs.

Dans sa nouvelle étude, le CIRP inclut l’iPad et le Mac pour voir comment ils se comparent à l’appareil le plus populaire d’Apple.

Fait intéressant, les Apple Stores ne vendent qu’un peu plus de la part de l’iPad par rapport à l’iPhone. 29 % des tablettes d’Apple sont vendues par l’entreprise, les 71 % restants provenant d’Amazon, de Best Buy et d’autres grands détaillants comme Target et Walmart.

Amazon n’était pas trop loin derrière Apple, vendant à lui seul 23 % des iPad aux États-Unis, Best Buy déplaçant 16 %.

Sans surprise, Mac est le produit le plus vendu directement par Apple. 39 % des clients achètent auprès de l’entreprise pour leur Mac, mais encore une fois, la majorité à 61 % a acheté ailleurs.

Avec Mac, le classement s’est inversé pour les détaillants tiers, 26 % ont obtenu leur Mac chez Best Buy et 12 % chez Amazon. Les 23 % restants sont allés dans un autre point de vente.

En conclusion, CIRP souligne que bien qu’Apple ait son propre commerce de détail impressionnant, il dépend assez des détaillants tiers :

« Apple est un fabricant incroyable, et ils ont construit une entreprise de vente au détail incroyable, mais cela ne les rend pas indépendants de leurs partenaires commerciaux. Apple n’a pas seulement besoin des opérateurs de téléphonie mobile pour fournir un service téléphonique, ils en ont besoin pour vendre des iPhones. Apple a besoin de Best Buy pour vendre des Mac et des iPad, et oserons-nous dire, Apple a besoin d’Amazon pour vendre des iPad.

