Le mod Mount & Blade II utilise ChatGPT pour générer un dialogue de manière procédurale

Tourné vers l’avenir : la conversation autour de ChatGPT s’est principalement centrée sur les moteurs de recherche et l’écriture automatisée. Cependant, un moddeur a récemment publié une preuve de concept pour l’utilisation de texte IA génératif dans les jeux vidéo. Les premiers tests du POC montrent que le système a des défauts mais présente l’idée qu’il pourrait devenir viable pour certains jeux.

Le mois dernier, des vidéos du moddeur Bloc ont présenté un mod qui utilise ChatGPT pour créer un dialogue dynamique dans le jeu Mount & Blade II : Bannerlord. Il remplace les arbres de dialogue par défaut du titre pour permettre aux joueurs de taper des requêtes et de répondre aux PNJ, qui réagissent ensuite de manière appropriée. Le système pourrait devenir une mise à niveau intéressante pour les interactions déjà fluides des personnages du RPG.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, les personnages de Mount & Blade donnent aux joueurs des informations basées sur l’état du monde du jeu pour la plupart non scénarisé. Ils parlent de ce que d’autres personnages ont été à proximité récemment, des factions contrôlées par l’IA qui sont actuellement en guerre, etc. Le mod de Bloc essaie de faire évoluer cet aspect dynamique de Mount & Blade.

Les vidéos montrent un joueur conversant avec divers personnages en tapant des questions sur leur identité, leur profession et l’environnement qui l’entoure. À un moment donné, un forgeron fournit une explication de ses services générée de manière procédurale, y compris les prix et la durée d’une commission en fonction des matériaux utilisés. Une autre démonstration montre le joueur marchandant les prix avec des fermiers et des mercenaires, et une autre montre un barde composant un poème.

Bloc dit que son mod combine ChatGPT avec un « moteur d’histoire personnalisé » qui semble générer des noms et des historiques pour les PNJ mineurs que le développeur de Mount & Blade, TaleWorlds Entertainment, n’a pas écrits. Les personnages qui ont généralement un paragraphe de dialogue pré-écrit racontent désormais l’histoire de leur vie en fonction du sujet mentionné par le joueur.

Le plus gros problème avec le mod dans son état actuel est que les réponses de l’IA prennent très longtemps à se charger. De plus, la plupart des dialogues semblent quelque peu robotiques, comme les réponses typiques aux requêtes ChatGPT. Il y a quelques variations dans la façon dont les personnages parlent, mais les futures versions de mod pourraient ajouter plus de personnalité.

L’IA générative n’est probablement pas adaptée à tous les types de jeux. Les histoires scénarisées d’écrivains professionnels seront meilleures pour la plupart des genres dans un avenir prévisible. Cependant, l’idée derrière ce mod convient bien au gameplay sandbox de Mount & Blade. Les jeux basés sur des événements dynamiques sans scénario linéaire, comme les simulations de stratégie ou de gestion, pourraient éventuellement bénéficier d’un texte d’IA génératif.

