Parce qu’on parle tellement de Chained Echoes, le jeu vidéo au style des années 90 créé par une seule personne

Lorsque vous campez pour la première fois dans Chained Echoes, entre le crépitement du feu et les dessins animés pop-up des personnages, c’est comme si le souvenir d’après-midi lointains était déverrouillé, avec la manette Super Nintendo en main et l’image de Final Fantasy 6 projeté sur un écran de télévision CRT. En revanche, on le sait : ceux qui jouent aux jeux vidéo sont souvent des proies faciles pour la nostalgie. Cela explique le flot prolifique de remakes et de vieilles gloires remastérisées du passé, ainsi que de petits hommages qui, malheureusement, se sont le plus souvent avérés dépourvus de leur essence, comme Cris Tales.

Heureusement, ce n’est pas le cas du récent Chained Echoes, un jeu vidéo créé par Matthias Linda qui rend hommage à l’âge d’or des jeux vidéo de rôle japonais (JRPG). En fait, dès la bande-annonce, Chained Echoes présente des références à Suikoden 2, Chrono Trigger, Xenogears et le Final Fantasy VI susmentionné. Le tout sans renoncer à une histoire unique, des personnages avec lesquels il est facile de se connecter immédiatement et des mécanismes de jeu qui rendent le combat au tour par tour classique JRPG parfaitement agréable même en 2023.

Le continent de Valandis, un monde qui ne connaît pas la paix

Après 150 ans de conflit, les trois royaumes du continent de Valandis ont enfin fait la paix. Pourtant, pas même un an après le rétablissement d’une normalité oubliée, le spectre de la guerre est prêt à retomber. Les raisons du conflit cachent des conspirations politiques et des plans de conquête. Il appartient à un groupe d’aventuriers excentriques de rétablir la paix à Valandis une fois pour toutes. Ainsi commence un voyage dans un monde un peu fantastique et un peu steampunk – dans Chained Echoes, il y a des dirigeables – à travers lequel découvrir le passé des protagonistes, fermement entrecoupé des événements du monde du jeu.

Ne vous laissez pas berner par les tons de conte de fées et l’adorable pixel art : Chained Echoes n’a pas peur d’aborder des thèmes matures, sanglants et profonds. Après tout, le monde créé par Matthias Linda ne connaît depuis des années que le langage de la violence et de la nécessité de survivre. Et cela ressort de l’écriture vive mais soignée. Le résultat est un continent avec une vie propre, dont les territoires ont leurs us et coutumes, leurs problèmes, leurs atouts, leurs écosystèmes. Pour cette raison, c’est un plaisir d’explorer des ruines, des forêts et des villes, chacune pleine de secrets à découvrir, y compris des troncs cachés, des créatures cachées, des zones secrètes et des informations à trouver.

Ce qui rend Chained Echoes vraiment agréable, c’est le système de combat. À première vue, cela pourrait sembler un autre renouveau des batailles au tour par tour typiques des jeux vidéo JRPG des années 90, qui sont aujourd’hui vraiment peu attrayantes. En réalité il cache une stratification d’éléments très intéressante, parfaitement dans l’air du temps.

ÉCHOS EN CHAÎNE | Une capture d’écran du système de combat

A la fin de chaque combat, les points de vie et les points de magie sont restaurés. Cela permet d’expérimenter et d’enchaîner les techniques des huit personnages, interchangeables les uns avec les autres à chaque tour, pour une variété d’approches vraiment significative et engageante. Les affrontements, en effet, ne sont pas simples, ce qui garantit un agréable degré de défi.

Pour aller plus loin il y a ensuite l’Overdrive. Située en haut à gauche de l’écran, cette barre permet d’obtenir des boosts ou des malus, selon qu’elle atteint la couleur verte ou rouge. Tout cela transforme les combats en excellents tests de stratégie, qui stimulent le cerveau. Pour résumer, Chained Echoes est un merveilleux mélange d’histoire et de gameplay, qui traite le passé du jeu avec respect pour son inspiration. En ce sens, le pixel art précédemment loué et la bande son jouent un rôle très important.

Un jeu programmé par une seule personne

Il arrive souvent que derrière des jeux vidéo très réussis il y ait le travail de quelques personnes, voire d’une seule. Les exemples sont nombreux, même parmi les sorties les plus récentes : il suffit de penser à Pentiment, développé par seulement treize personnes, ou Freud’s Bones, qui voit le travail d’Axel Fox. Chained Echoes ne fait pas exception : à part la splendide musique d’Eddie Marianukroh et les illustrations particulières de certains artistes indépendants, tout le reste a été créé par Matthias Linda, un jeune développeur allemand indépendant, pendant sept ans.

Dans une interview pour Touch Arcade, Linda a raconté à quel point il était difficile de développer le jeu seule, au milieu de la pandémie. « J’ai sous-estimé la quantité de travail nécessaire pour que le jeu fonctionne. Au final, j’ai littéralement terminé la démo au dernier moment possible » déclare le développeur à propos de la première démo Chained Echoes sortie lors de la Gamescom 2021. « Sur le papier, tout semble si facile mais ensuite vous réalisez que certaines mécaniques ne fonctionnent pas en votre faveur. L’autre ».

Au cours du développement, Linda a rencontré de grandes difficultés, qui se sont ensuite transformées en grandes satisfactions une fois le jeu lancé en décembre 2022, au milieu de l’appréciation critique et publique. Chained Echoes est disponible pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox One et Xbox One Series X|S, ici également via le service d’abonnement Xbox Game Pass.