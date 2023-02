Samsung cherche à avoir un impact sur le marché des PC avec des ordinateurs portables Galaxy Book élégants de troisième génération

Qu’est-ce qui vient de se passer? Comme prévu, Samsung a dévoilé ce matin ses derniers smartphones Galaxy S23 lors de l’événement Unpacked à San Francisco. Ce qui était plus surprenant, cependant, c’est que la société a également présenté ses nouveaux PC portables Galaxy lors du même événement, signe qu’elle veut devenir un acteur plus sérieux sur le marché des PC.

Comme pour de nombreux grands fournisseurs de technologies, Samsung a développé une cadence régulière de mises à jour pour ses principales gammes de produits. Dans une surprise pour absolument personne, la société a dévoilé sa nouvelle série de smartphones Galaxy S23 offrant plusieurs belles améliorations incrémentielles, un nouveau capteur d’image de 200 mégapixels, une version spéciale accélérée du Snapdragon 8 Gen 2 SoC, un design modestement raffiné, et quelques nouvelles couleurs.

Samsung était également prêt à dévoiler ses derniers ordinateurs portables Galaxy. Bien que la société ait organisé des événements pour ses lancements de PC dans le passé, elle n’a jamais choisi d’inclure des PC dans ses lancements de téléphones grand public. Entre ce choix philosophique et l’accent accru que l’entreprise a mis sur les outils logiciels pour faciliter le processus d’utilisation de votre téléphone avec votre PC (et votre tablette), il est clair que Samsung fait un effort plus sérieux pour devenir un acteur plus important sur ce marché. .

Compte tenu des défis largement reconnus auxquels le marché des PC devrait faire face cette année, le moment n’est pas idéal. Pourtant, Samsung est un entrant intrigant, bien que peu connu, dans l’espace PC depuis un certain temps maintenant. S’ils continuent à donner suite à la déclaration qu’ils ont faite lors de cet événement Unpacked, ils pourraient finir par devenir un concurrent sérieux du PC sur le marché haut de gamme.

La société a présenté un ensemble complet d’offres dans sa gamme Galaxy Book de troisième génération avec quelques rebondissements intéressants spécifiques à Samsung. Tirant parti des processeurs Intel Core de 13e génération à tous les niveaux, Samsung propose désormais des conceptions d’ordinateurs portables à clapet traditionnels légers en 14 « et 16 » (le Galaxy Book3 Pro), des conceptions convertibles 2 en 1 (le Galaxy Book3 Pro 360) et un Nvidia Galaxy Book3 Ultra amélioré par GPU. Les quatre conceptions incluent un écran dynamique AMOLED 2X de résolution Samsung 3K (2 880 x 1 800) fonctionnant à 120 Hz qui offre une gamme de couleurs très impressionnante et des niveaux de lumière bleue extrêmement faibles, ce qui rend les écrans très agréables à regarder.

Cette technologie d’affichage a fait sa première apparition dans les téléphones Galaxy, c’est donc un bon exemple du type de transfert de technologie entre produits que Samsung est le seul capable de faire. Dans le même ordre d’idées, la société utilise une version de la technologie de refroidissement par chambre à vapeur du smartphone S22 de l’année dernière dans ses dernières conceptions de PC.

À l’avenir, j’aimerais également voir Samsung faire des choses comme intégrer la caméra selfie de ses téléphones dans les PC, ainsi que créer une norme de modem 5G intégrée sur tous les modèles. Certains modèles du Galaxy Book3 Pro 360 auront apparemment des modems 5G compatibles sub-6 en option sur certains marchés, mais cette configuration ne sera malheureusement pas disponible aux États-Unis. Je pense que ce sont les types de changements que les clients potentiels attendent de Samsung. De plus, ils pourraient faire en sorte que les conceptions matérielles se démarquent de la foule. Pourtant, il est bon de les voir commencer à prendre des mesures pour tirer parti de leur ADN de technologie mobile dans la conception de PC.

En plus du hardware, Samsung a mis l’accent sur certains de ses propres logiciels et sur ses efforts conjoints avec Microsoft et Google pour faciliter et accélérer le processus d’utilisation conjointe des PC Windows et des téléphones Android.

Windows Phone Link continue d’être préinstallé sur tous les nouveaux téléphones Galaxy et la dernière version ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d’activer automatiquement le point d’accès mobile de votre téléphone Galaxy lorsqu’un Galaxy Book3 est à proximité. Bien que cette fonctionnalité Instant Hotspot ne remplace pas la 5G intégrée pour un PC, elle devrait bien fonctionner dans de nombreuses situations. Samsung a également discuté de la possibilité de partager des onglets de navigateur ouverts de votre téléphone Galaxy vers un PC, mais il est malheureusement limité à fonctionner uniquement avec le navigateur Internet peu utilisé de Samsung sur le téléphone.

Samsung a démontré comment ses fonctionnalités Multi Control et Second Screen vous permettent désormais d’utiliser le clavier et la souris de votre Galaxy Book3 Pro sur les téléphones et tablettes Galaxy à proximité et vous permettent d’étendre l’écran de votre PC sans fil sur les tablettes Galaxy basées sur Android. Certes, ce ne sont probablement pas des fonctions que vous utiliserez tout le temps, mais ce sont le type de petites commodités pratiques qui peuvent aider à combler le fossé de convivialité entre les appareils.

Enfin, la société a également lancé un nouvel utilitaire photo Expert Raw pour le Galaxy S23 et d’autres téléphones Galaxy récents qui fonctionne conjointement avec l’utilitaire Quick Share de la société sur PC pour transférer facilement des photos brutes de haute qualité depuis le téléphone pour les éditer dans des applications comme Adobe. Lightroom.

Avec des prix allant de 1 449 $ pour le Galaxy Book3 Pro 14″ équipé d’un Core i7 à 2 399 $ pour le processeur Core i9 16″ et le Galaxy Book3 Ultra équipé d’un GPU GeForce RTX 4070, Samsung ne se lance pas sur le marché des PC grand public avec ses dernières offres . Ce sont des appareils haut de gamme avec des designs élégants et haut de gamme et des composants haut de gamme.

Pour les acheteurs à la recherche de ce type de machines, la gamme Galaxy Book3 présente une nouvelle option intrigante. Plus important encore, cela semble représenter le début d’un effort plus sérieux pour pénétrer le marché des PC et c’est quelque chose qui va être intéressant à regarder.