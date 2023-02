Notability pour iPad ajoute une nouvelle fonctionnalité « Crayon » pour une « expérience d’écriture réaliste »

Notability, l’application de prise de notes populaire pour iPhone et iPad, a été mise à jour aujourd’hui avec une nouvelle fonctionnalité « Crayon ». Selon la société, cette fonctionnalité apporte « l’expérience d’esquisse la plus proche du papier aux preneurs de notes numériques », y compris la prise en charge de l’Apple Pencil.

C’est la première fois que Notability propose un outil qui « permet aux utilisateurs de styliser leurs traits d’encre, d’ajouter de la texture et de changer les couleurs après l’écriture sans aucune pixellisation ». Voici comment cela fonctionne:

Notability’s Pencil est parfait pour la prise de notes, l’esquisse d’idées et l’illustration. Doté d’une sensibilité à la pression et à l’inclinaison lorsqu’il est associé à l’Apple Pencil, l’outil offre l’expérience d’écriture la plus réaliste qui ressemble au graphite numérique. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent ajouter de la dimension et de l’ombrage à leurs notes dans Notability. L’outil Crayon permet des couleurs personnalisées et, grâce à la technologie vectorielle, les utilisateurs peuvent même styliser et modifier la couleur des traits d’encre au crayon à tout moment de la création de l’esquisse.