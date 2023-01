Que sont les chasseurs F-16 et pourquoi l’Ukraine demande ces avions aux États-Unis

Après avoir sécurisé les chars Leopard 2 et Abrams, Kiev vise désormais à défendre le ciel. Les demandes de chasseurs F-16 sont de plus en plus insistantes et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce chasseur pourrait affecter la défense du territoire ukrainien contre l’invasion russe.

Entre le 25 et le 26 janvier, Moscou a tiré 55 missiles sur l’Ukraine. Les missiles ont atterri sur des cibles stratégiques, telles que des centrales électriques et des stations-service. Selon les données fournies par l’ogive ukrainienne Ukrinform sur 55 missiles envoyés par la Russie, 47 auraient été interceptés. Ceux qui ont touché la cible ainsi que des bâtiments endommagés et des centres névralgiques ont également tué 11 personnes.

Pour l’instant, les tirs antiaériens de Kiev répondent bien aux attaques de Moscou, mais le risque est qu’à l’avenir, les forces de défense commencent à céder. Et donc Volodymyr Zelensky commence à étudier la nouvelle étape. Après avoir reçu le feu vert de l’Allemagne pour les chars Leopard 2 et le feu vert des États-Unis pour les Abrams, Kiev vise maintenant à obtenir les moyens de compléter les défenses de son ciel et a demandé aux pays alliés de l’avoir dans son arsenal même les F-16.

Quels sont les F-16, les chasseurs que d’autres pays veulent remplacer

Les F-16 sont des avions de chasse construits par Lockheed Martin, une société américaine. Pour donner le feu vert pour les envoyer à Kiev, il faut le feu vert de Washington. Les caractéristiques varient selon les modèles. Les F-16 Falcon mesurent 15,03 mètres de long, ont une envergure de 9,45 mètres et une hauteur de 5,09 mètres. Ils sont capables de ravitaillement en vol et peuvent atteindre une vitesse maximale de Mach 2,05, soit plus de deux fois la vitesse du son : 2 410 km/h.

Ce sont des avions très polyvalents et leur équipement peut varier en fonction des missions qu’ils doivent effectuer. Ils peuvent transporter à la fois des missiles air-air et des missiles air-sol. Kiev pourrait les utiliser pour renforcer la défense aérienne de ses territoires, pour contrer les raids aériens sur le territoire ukrainien mais aussi pour des attaques ciblées au-delà des lignes russes.

La production de ce modèle a commencé en 1976. Au fil des années, ils se sont adaptés et surtout mis à jour. Ils ont été achetés par 25 nations mais sont maintenant sur le point d’entrer dans un mécanisme de roulement qui les remplacera par des véhicules plus modernes dans les années à venir, à commencer par le F-35.

Donc, si Washington libère vraiment les F-16, l’armée ukrainienne pourrait les recevoir de tous les pays qui éliminent ces avions de leurs inventaires. Le mécanisme est le même que celui des chars Leopard 2. Dans ce cas également, Kiev a demandé un modèle largement utilisé par les armées alliées, afin de pouvoir compter sur un réseau de support logistique renforcé pour les munitions et les pièces de rechange.

Ce que Kiev fera avec les F16 : les scénarios de la guerre

CNN a consacré une longue analyse à l’impact du F-16 sur la guerre en Ukraine. Justin Bronk, chercheur principal au Royal United Services Institute, a expliqué que ces avions auront principalement une fonction défensive : « L’idée que des avions de combat occidentaux permettraient à l’Ukraine d’effectuer des sorties aériennes de combat au-dessus du territoire russe dans n’importe quel sens normal n’est qu’un fantasme ».

Selon Bronk, les systèmes de défense anti-aérienne russes restent un problème pour l’armée de l’air de Kiev, qui utiliserait donc les nouveaux F-16 avant tout pour défendre le ciel au-dessus de Kiev contre les missiles entrants. Un travail que les actuels MiG-29 et Sukhoi Su-27, d’origine soviétique, ont de plus en plus de mal à mener à bien.