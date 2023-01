La Russie veut interdire les jeux populaires avec "inserts cachés" qui touchent les jeunes esprits

WTF ? ! La Russie semble suivre les traces de la Chine en resserrant son contrôle sur l’industrie des jeux vidéo. Le pays veut protéger sa jeunesse de « l’influence négative » des jeux et espère créer une liste interdite de titres populaires qui utilisent des « inserts cachés » pour « affecter l’esprit conscient et subconscient ».

La publication russe Kommersant (via PCGamer) rapporte que le gouvernement russe a demandé au bureau du procureur général et à ses ministères d’introduire des restrictions sur les jeux vidéo dans le pays. Une commission sous le conseil des législateurs a fait les étranges revendications de titres populaires sans nom influençant l’esprit conscient et subconscient des joueurs. Ils contiennent également des « contenus malveillants et interdits », apparemment.

La commission souhaite créer une liste de jeux approuvés et interdits, ainsi qu’un catalogue de titres en ligne approuvés qui fonctionneront comme le russe RuStore, une alternative à Google Play/App Store. Il suggère également que tous les titres destinés à être publiés dans le comté soient vérifiés par le Centre de compétence pour la substitution des importations dans la sphère des TIC (TsKIKT) pour tout contenu répréhensible.

Une autre suggestion est que tous les PC vendus dans la Fédération de Russie soient préinstallés avec un logiciel de contrôle parental.

Ces « inserts cachés » pourraient faire référence à beaucoup de choses. Si c’était ailleurs qu’en Russie, on imaginerait automatiquement que c’est la pratique de convaincre subtilement (ou non) les joueurs de dépenser de l’argent dans des microtransactions comme des boîtes à butin. Que pouvait être le cas ici, mais cela pourrait aussi être perçu comme des thèmes pro-occidentaux dans les jeux.

On s’inquiète de l’impact que ces règles auraient sur une industrie du jeu vidéo déjà en difficulté dans le pays frappé par les sanctions. Alexander Malakhov, directeur du Centre de développement numérique du Centre de recherche stratégique, a également noté qu’il n’y a pas encore de produits patriotiques russes disponibles, ce qui limiterait définitivement le nombre de jeux approuvés.

Même si ces mesures sont introduites, les joueurs russes trouveront probablement des moyens de les contourner en utilisant des torrents et des VPN. Valve, par exemple, a empêché les utilisateurs vivant en Russie d’acheter des jeux via Steam l’année dernière, mais cela n’a pas empêché les habitants du pays de contourner les restrictions.