WhatsApp pour Android recevra bientôt un nouvel éditeur de texte

La version 2.23.3.4 de WhatsApp est désormais disponible dans le programme Google Play Beta. L’application crée un nouvel éditeur de texte pour l’outil de dessin, selon le rapport. Les tests bêta ne sont pas encore possibles, mais ils le seront dans un avenir proche.

WhatsApp travaille toujours pour améliorer et ajouter de nouvelles fonctionnalités à ses outils de dessin. Dans la version bêta 2.22.9.7 pour Android l’année dernière, l’application a obtenu des possibilités supplémentaires, y compris de nouveaux crayons.

Actuellement, WABetaInfo a révélé que la prochaine version offrirait une nouvelle refonte de l’éditeur de texte. Vous trouverez ci-dessous les trois nouvelles fonctionnalités que WhatsApp prévoit d’ajouter à l’application.

Whatsapp se dote d’un nouvel éditeur de texte

Le premier est la facilité avec laquelle vous pouvez changer les polices en cliquant simplement sur les alternatives disponibles au-dessus du clavier. Il est important de noter que même si cela est déjà faisable, la nouvelle interface le rendra plus efficace et plus rapide.

La possibilité pour l’utilisateur de modifier l’orientation du texte sera une autre caractéristique intéressante. Cela vous offrira une plus grande flexibilité sur la façon dont votre texte est formaté dans les photos, les vidéos et les GIF en vous permettant de sélectionner à gauche, au centre ou à droite.

L’arrière-plan du texte peut également changer, permettant à l’utilisateur de choisir une couleur différente pour attirer l’attention sur une section particulière.

La fonction est encore en cours de développement et n’a pas encore été mise à disposition des bêta-testeurs. Il n’y a pas de temps estimé pour l’arrivée de la version stable. Mais avec le début de la phase de test et si aucun problème significatif n’est découvert, il sera mis à la disposition du grand public sous peu.

Journal des modifications bêta de WhatsApp pour Android 2.23.3.4 :