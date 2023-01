Les contrôleurs Ethernet Intel défectueux interrompent les connexions sur certaines cartes mères Raptor Lake

Pourquoi c’est important : un défaut de conception suspecté dans le contrôleur Ethernet I226-V d’Intel provoque des interruptions de connectivité sur certaines cartes mères Intel de la série z700. La pause, qui a été signalée sur plusieurs forums depuis la fin de l’année dernière, dure généralement plusieurs secondes et se produit sans avertissement. Le problème est spécifique au contrôleur 2,5 GbE d’Intel sur les cartes concernées et n’affecte pas Realtek, Marvell ou d’autres types de contrôleurs intégrés.

Selon les recherches menées par l’équipe de TechPowerUp, le problème est attribué au contrôleur I226-V lorsqu’il fonctionne dans son état 2,5 GbE par défaut. Les baisses de connectivité de courte durée se produisent de manière aléatoire et peuvent ne pas être perceptibles par certains utilisateurs en fonction de leur niveau d’activité spécifique. Cependant, cela crée un impact notable sur tous les utilisateurs engagés dans des tâches ou des activités nécessitant une connexion stable et fiable, telles que les jeux, la diffusion en continu ou l’utilisation de tout outil de communication sur PC.

Il n’existe actuellement aucun correctif connu pour le problème, et le contrôleur intégré est loin d’être remplaçable ou réparable pour l’utilisateur commun. L’équipe a signalé plusieurs solutions de contournement, notamment l’utilisation de la capacité sans fil intégrée de la carte ou l’achat et l’installation d’un adaptateur réseau PCIe. Les cartes de niveau supérieur peuvent également être en mesure d’éviter le problème en utilisant des options de connectivité embarquées supplémentaires qui ne puisent pas dans la même solution basée sur Intel. Les mises à jour du driver et du firmware se sont révélées inefficaces pour résoudre le problème jusqu’à présent.

Les utilisateurs qui soupçonnent qu’ils peuvent être affectés peuvent facilement vérifier les avertissements associés à l’aide de l’Observateur d’événements Windows. Les événements sont étiquetés comme e2fexpress dans la colonne source du visualiseur avec un ID d’événement de 27. En cliquant sur l’avertissement, vous obtiendrez des informations supplémentaires, qui nomment spécifiquement le Contrôleur Ethernet Intel(R) I226-V.

Le contrôleur défectueux crée une autre pierre d’achoppement dans la gamme de contrôleurs réseau embarqués rentables mais problématiques d’Intel. Le prédécesseur du contrôleur, le I225-V, était déjà connu pour avoir eu sa juste part de problèmes au cours des dernières années. Les utilisateurs ont signalé des problèmes de connectivité similaires à ceux décrits ci-dessus, jusqu’à la perte de connectivité et l’entrée de l’Observateur d’événements signalée ID 27. Les problèmes de connectivité de l’I225-V pourraient être résolus en forçant l’adaptateur à fonctionner à 1 GbE.

Malheureusement pour les utilisateurs de la série 700, la solution de contournement 1 GbE ne s’applique pas aux problèmes de l’I226-V. Cela laisse les propriétaires de cartes de bas à moyen niveau nécessitant une connexion filaire dans une position très malheureuse où ils devront probablement dépenser de l’argent supplémentaire pour conserver les fonctionnalités de base. Espérons qu’Intel trouve un moyen de remédier à la situation actuelle, car il est difficilement acceptable d’exiger des utilisateurs qu’ils achètent un autre hardware pour augmenter un composant défectueux déjà connu.