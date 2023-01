Microsoft investirait 10 milliards dans OpenAI, créateurs de ChatGPT

Un nouveau gros investissement arrive du géant de Redmond. Microsoft et OpenAI veulent officialiser leur relation technique actuelle avec un éventuel investissement de 10 000 millions de dollars dans le chaud ChatGPT.

Comme le rapporte The Scoop, des personnes familières avec l’accord ont vu des documents envoyés aux investisseurs. Ils décrivent les termes d’un cycle de financement de 29 milliards de dollars provenant de diverses sociétés de capital-risque, qui comprend une participation majeure de 10 milliards de dollars de Microsoft pour le chatbot d’intelligence artificielle ChatGPT.

L’intelligence artificielle, un business de plus de 30 milliards

À ce jour, aucune des parties n’a encore signé d’accord officiel, malgré plusieurs documents indiquant une volonté de le conclure avant 2023. Sauf négociations de dernière minute en cours sur l’accord proposé, Microsoft conserverait 75 % des bénéfices d’OpenAI dans les projets jusqu’à ce que vous puissiez récupérer l’investissement initial; à ce stade, Microsoft conserverait une participation de 49% dans OpenAI et une propriété plus diversifiée avec d’autres investisseurs contrôlant collectivement les 49% restants, l’association à but non lucratif OpenAI détenant les 2% restants du gâteau.

L’investissement potentiel de 10 milliards de dollars de Microsoft dans le chatbot AI relativement jeune peut sembler exagéré. C’est une technologie qui n’a pas encore trouvé de moyen de monétiser. Mais l’entreprise a déjà travaillé avec OpenAI sur d’autres projets d’IA et voit clairement les avantages dans les résultats.

Bien que ChatGPT soit la dernière technologie du marché à faire la une des journaux, Microsoft travaille avec OpenAI sur d’autres projets depuis un certain temps. La dernière en date a porté ses fruits : la plate-forme controversée Copilot, qui est exploitée par la communauté GitHub.

GitHub, le plus grand bénéficiaire d’OpenAI

Copilot est un nouvel assistant de code alimenté par l’IA qui tire parti de la communauté de développeurs GitHub pour générer automatiquement du code artificiel à partir de requêtes en langage naturel.

Microsoft a récemment mis la plate-forme à la disposition du grand public moyennant un abonnement mensuel de 19 $ et a introduit de nouvelles fonctionnalités des semaines plus tard, notamment la saisie vocale qui fonctionne de la même manière que l’interaction avec l’assistant numérique Siri ou Alexa.

Il convient de noter que Microsoft, GitHub et OpenAI font face à un recours collectif du cabinet d’avocats Joseph Saveri au nom de Matthew Butterick, développeur et avocat. Selon le procès en cours, Microsoft viole la California Consumer Privacy Act et DCMA 1202. En utilisant un ensemble de 11 licences open source populaires pour alimenter Copilot.

Vraisemblablement, l’investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI a quelque chose de plus à voir avec tous ses projets d’IA. ChatGPT peut être simplement l’ouverture dont l’entreprise profite pour formaliser un partenariat potentiellement expansif. Cela vous aidera à rivaliser avec des entreprises comme Google en intégrant des expériences d’IA de classe mondiale dans vos propres produits.