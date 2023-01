Le prochain Surface Duo miserait sur un écran flexible

Le prochain téléphone Surface pliable de Microsoft ne sera pas un appareil à double écran, selon les personnes ayant de nombreuses connexions. Après une longue année de prototypage matériel et d’expérimentation, l’entreprise a décidé de se tourner vers une conception pliable plus traditionnelle. Avec une charnière à 180 degrés, un écran intérieur pliable et un écran de couverture extérieur, similaires à des appareils comme le Vivo X Fold et Honor Magic Vs.

Surface Duo renouvelle complètement son design

Ce nouveau Surface Duo, qui devrait être le Surface Duo 3. Il est né après que la société avait déjà finalisé une conception à double écran pour le Surface Duo 3. Cette conception originale à double écran devait être lancée fin 2023 en tant que prochaine Surface Duo. Avec des écrans bord à bord plus étroits, une recharge sans fil et d’autres améliorations.

Cette conception à double écran a été abandonnée et l’équipe Surface se concentre désormais sur la fourniture de cette nouvelle conception pliable. Microsoft a commencé à explorer des conceptions pliables à écran unique comme successeur possible du Surface Duo 2. Tout a commencé fin 2021, après son lancement avec des critiques mitigées.

Il est encore trop tôt pour connaître les spécifications exactes que présentera ce nouvel appareil pliable en termes de matériel. Ou si Microsoft prévoit ou non de simuler une expérience à double écran via une fonctionnalité ou un mode logiciel. Selon Zac Bowden, il n’y a pas non plus de date de sortie concrète pour l’appareil, ce qui indique qu’il est peu probable qu’il soit prêt à temps pour cet automne.

Microsoft a récemment déposé plusieurs brevets de conception pour des appareils pliables à écran unique avec une charnière à 360 degrés. Cela a conduit certains rapports à spéculer que le prochain Surface Duo tournera autour de ce concept. Ce serait inexact et l’appareil pliable comportera à la place une charnière à 180 degrés, tout comme la plupart des autres téléphones pliables.

Bien sûr, le changement de facteur de forme peut également entraîner un changement de nom. Il est encore trop tôt pour le dire, mais puisque cet appareil n’est pas un Duo traditionnel en facteur de forme. Peut-être que l’entreprise saisira cette occasion pour renommer la ligne. Un peu similaire à ce que vous avez fait avec le Surface Book et le Surface Laptop Studio. Dans tous les cas, des sources affirment que cet appareil est toujours considéré comme un Duo de troisième génération en interne.

Il y a aussi un effort logiciel plus important en cours en interne qui est conçu pour mieux différencier ses futures offres matérielles Android. Cet effort s’appelle « Parfait ensemble ». Il vise à offrir une expérience d’écosystème entre le matériel Microsoft Android et les PC Windows similaire à celle entre un iPhone et un Mac.

Selon les rumeurs, Microsoft serait également désireux d’élargir sa gamme de smartphones Android et a exploré différents facteurs de forme pour les lancer, ainsi qu’un appareil pliable. Bien que rien ne soit écrit, il semble que la société ait déjà prototypé plusieurs modèles de smartphones traditionnels, qui pourraient être commercialisés en tant qu’offre Surface Phone. « conventionnel »permettant à l’appareil pliable d’exister en tant que produit pour passionnés.

Dans l’ensemble, ces changements et plans pour les efforts Android de Microsoft sont importants, et les rumeurs disent que Microsoft continue de fournir son propre matériel et logiciel Android, du moins pour le moment. Espérons que le prochain téléphone Surface sera prêt le plus tôt possible.