La grande refonte d’Android Auto est enfin là avec des améliorations majeures de l’interface

Très attendu : les utilisateurs d’Android ont attendu des années que Google déploie la refonte prévue de longue date de son logiciel automobile. La mise à jour est enfin là et comprend des modifications importantes de l’interface d’Android Auto et des applications qu’elle intègre, permettant, espérons-le, un fonctionnement plus facile et moins distrayant des applications Android pendant la conduite.

La dernière version d’Android Auto est désormais disponible pour les utilisateurs de téléphones Android avec des véhicules compatibles. Il comprend une nouvelle interface adaptative avec des améliorations des fonctionnalités de navigation, de communication et de divertissement.

La nouvelle présentation en écran partagé d’Android Auto donne la priorité à trois fenêtres d’application qui changent de forme pour s’adapter aux différentes tailles d’écran entre les modèles de voiture. Les utilisateurs ont un accès immédiat à la navigation, à la messagerie et aux commandes audio. Toutes ces fonctionnalités sont accompagnées d’extensions de leurs fonctionnalités.

Google a facilité la lecture de l’écran de navigation en le rapprochant du siège du driver. La messagerie dans Android Auto permet aux utilisateurs d’envoyer des réponses plus rapidement, de répondre aux appels manqués, d’appeler leurs contacts favoris, de partager leurs heures d’arrivée et de partager l’accès à la musique et aux podcasts. Les utilisateurs pourront également bientôt passer des appels en voiture via WhatsApp, à commencer par les derniers modèles de téléphones Pixel et Samsung.

Le lecteur audio a reçu une barre de progression permettant aux utilisateurs d’avancer ou de rembobiner rapidement des chansons ou des podcasts. De plus, un nouveau lanceur rapide permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux applications récemment utilisées.

Le partage de clé de voiture numérique sera bientôt étendu aux téléphones Samsung, avec une prise en charge étendue aux téléphones Xiaomi plus tard. La fonctionnalité est actuellement disponible pour les téléphones Pixel et les iPhones pour les véhicules BMW, mais inclura plus tard plus de marques.

Le nouvel Android Auto comprend également de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour Google intégré, un système qui permet à des modèles spécifiques d’utiliser des applications Google Play comme Google Assistant ou Google Maps sans téléphone. À partir de la Volvo EX90 et de la Polestar 3, les voitures avec Google intégré peuvent désormais accéder à la nouvelle carte HD de l’entreprise, qui comprend des détails sur la route comme les marqueurs de voie, les panneaux et les barrières routières. Google intégré permet également le streaming vidéo dans des applications telles que Tubi et MGM+ lorsque la voiture est à l’arrêt. Android a ajouté qu’il étendrait bientôt cette fonctionnalité à l’application YouTube.

En Europe, les nouveaux véhicules électriques Renault Austral Hybrid et Renault Megane E-Tech sont les premiers à permettre la navigation via l’application Waze au lieu de Google Maps en utilisant Google intégré. Les modèles Ford et Lincoln bénéficieront de l’intégration de Google plus tard cette année, tandis que Honda a récemment rejoint la gamme avec l’Accord Touring 2023.