Visitez la Terre du Milieu avec deux grands jeux du Seigneur des Anneaux pour un peu plus de 10 euros

La vente d’hiver Steam est déjà en cours, où nous pouvons trouver beaucoup de grands jeux avec des réductions. Aujourd’hui, nous devons en recommander deux qui seront utiles à tous ceux qui ont récemment apprécié The Rings of Power, la série basée sur Le Seigneur des Anneaux, ainsi qu’aux fans de longue date de l’univers JRR Tolkien.

Nous parlons, bien sûr, de la Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et de la Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre, deux jeux vraiment étonnants qui sont apparus dans la dernière génération – en fait, le premier est également apparu sur PS3 et Xbox 360- et qui a ravi cet univers littéraire, et les fans de jeux d’action en général.

Les meilleurs jeux de l’univers Tolkien ? Probablement…

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor est un jeu en monde ouvert dans lequel on incarne Talion, un ranger qui devra décimer les troupes des Uruk-Hai, mais réalisant une poignée de missions secondaires et qui plus est, avec la particularité Système Némésis. Selon cela, les orcs qui nous tuent pendant l’aventure monteront dans la hiérarchie de l’armée orc, devant s’occuper d’eux plus tard… bien qu’ils soient beaucoup plus forts.

Pendant ce temps, La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre a porté le conflit à un nouveau niveau, pouvant profiter de batailles massives avec des centaines de prétendants, auxquels s’ajoute un système Nemesis encore plus profond. Cela dit, nous devons les recommander car ils sont tous les deux à un prix presque ridicule et nous pouvons obtenir les deux sans que notre carte souffre trop.

Ainsi, La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor est au prix de 4,99 euros -avec tout son contenu-, et d’autre part, La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre est à 5,99 euros. Avec cela, nous pouvons obtenir les deux pour un peu moins de 11 euros, ce qui est un prix fortement recommandé pour deux jeux de ce calibre.