Windows 11 entre dans le semestre de développement de Zinc

Nous terminons l’année et en regardant vers l’avenir, nous constatons que le développement de Windows 11 a franchi une étape importante. En 2023, Windows 11 fera un nouveau bond avec plusieurs des moments et une mise à jour annuelle. À cette fin, le développement de Windows 11 est entré ce mois-ci dans le semestre de développement de Zinc. À l’origine, il s’agissait du semestre de développement 23H2, si l’on peut encore l’appeler un semestre. C’est parce que le cuivre a commencé en février et a duré jusqu’en novembre, soit environ neuf mois. Cependant, Microsoft est passé à un cycle de trois ans (comme nous le verrons plus tard).

Windows 11 Zinc a déjà commencé son développement

Il y avait aussi des indices le long du chemin. Après une mise à jour de la chaîne de service début novembre, il y a eu une interruption assez longue où aucune version de la chaîne de développement n’a été publiée pendant une longue période (presque un mois) relativement parlant. Habituellement, il y a généralement une, et très rarement même deux versions de développement, par semaine. Ensuite, Windows Server build 25246 et Windows 11 build 25247 dans l’espace client ont marqué le début du semestre Zinc.

En termes de cadence de publication, Microsoft est passé de son cycle annuel de mises à jour des fonctionnalités de Windows 11 à la nouvelle approche de déploiement échelonné de trois à quatre mois, qu’il appelle en interne « Des moments ». La société semble assez engagée et sérieuse quant aux prochaines mises à jour de Moments. Récemment, quelques ID de test internes ont été divulgués qui pourraient concerner les prochaines versions de Moment 3 et Moment 4. Ils devraient être publiés l’année prochaine. La dernière version de Dev Channel 25262 semble également avoir ces identifiants activés par défaut, ce qui suggère que nous commencerons bientôt à recevoir de nouvelles fonctionnalités.