Les autorités arrêtent Sam Bankman-Fried pour fraude et blanchiment d’argent

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les investisseurs emmenés chez les nettoyeurs par l’échange FTX de Sam Bankman-Fried seront probablement ravis d’apprendre que l’homme qui a certes commis de nombreuses « erreurs » qui leur ont coûté leur argent est aujourd’hui en garde à vue pour fraude et blanchiment d’argent. Il a été arrêté hier soir dans son quartier général des Bahamas à la demande de responsables américains.

Sam Bankman-Fried devait témoigner devant le Congrès aujourd’hui, mais il ne fera pas cette nomination. La police des Bahamas a arrêté lundi soir l’ancien magnat de la crypto-monnaie à la demande des autorités américaines. Bankman-Fried restera en détention aux Bahamas en attendant son extradition vers les États-Unis.

« L’arrestation de SBF fait suite à la réception d’une notification officielle des États-Unis indiquant qu’elle a déposé des accusations criminelles contre SBF et est susceptible de demander son extradition », ont déclaré des responsables bahamiens.

Le New York Times rapporte que les procureurs ont confirmé qu’ils avaient porté plainte contre SBF dans un acte d’accusation scellé qui sera ouvert plus tard dans la journée. Une source anonyme indique que les infractions comprennent la fraude électronique, le complot de fraude électronique, la fraude en valeurs mobilières, le complot de fraude en valeurs mobilières et le blanchiment d’argent. La Securities and Exchange Commission a déclaré qu’elle annoncerait officiellement des accusations distinctes liées aux violations des valeurs mobilières plus tard dans la journée.

Source affirme que SBF est le seul suspect figurant dans l’acte d’accusation. Cependant, l’association de malfaiteurs, par définition, implique toujours plus d’une personne. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à plus d’arrestations si les informations de l’initié sont exactes.

La disgrâce de Bankman-Fried survient après une série d’événements qui se sont déroulés en quelques jours. L’échange cryptomonnaie du milliardaire, FTX, a commencé à patauger en raison – comme l’a dit SBF – de « mauvaises décisions ». Il avait renfloué d’autres entreprises de cryptomonnaie et investi une tonne d’argent dans la publicité de son FT Token (FTT). Il est arrivé au point où FTX avait besoin d’un renflouement.

Binance a proposé d’acheter FTX, mais avant que l’accord ne soit officialisé, la Federal Trade Commission a ouvert une enquête sur l’échange pour une mauvaise gestion potentielle des dépôts des investisseurs. La nouvelle a fait paniquer les investisseurs FTT, ce qui a entraîné une « panique bancaire » qui a révélé un déficit de 8 milliards de dollars des fonds FTT dus aux investisseurs.

La valorisation totale de FTX virtual s’est évaporée du jour au lendemain. Les investisseurs étaient en colère et le gouvernement américain voulait des réponses. Le Congrès a assigné SBF à comparaître et à témoigner de l’effondrement. Son témoignage était prévu pour aujourd’hui, mardi 13 décembre. Cependant, lundi, quelqu’un a divulgué un fil de discussion de groupe privé entre SBF, le PDG de Binance Changpeng Zhao, le fondateur de Kraken Exchange Jesse Powell et le directeur technique de Tether Paolo Ardoino.

La partie la plus digne d’intérêt de la conversation a impliqué une vive dispute entre SBF et Changpeng Zhao (alias CZ) qui a vu le chef de Binance accuser le fondateur de FTX de manipulation du marché. Bankman-Fried a catégoriquement nié l’allégation.

« J’ai fait un certain nombre d’erreurs au cours de l’année écoulée, mais ce n’en est pas une », a déclaré SBF lors de la conversation menée via l’application de messagerie cryptée Signal.

Selon le Times, Zhao l’a également accusé d’avoir tenté de « dépegner » Tether et d’avoir effectué des transactions cryptomonnaies sans faille à la suite de l’implosion FTX qui menaçait d’envoyer l’ensemble de l’industrie de la cryptomonnaie dans un « effondrement ».

On ne sait pas si la révélation de cette discussion a été un catalyseur pour l’arrestation ultérieure de SBF, mais le moment est à peu près juste. La SEC et les procureurs auraient pu considérer Bankman-Fried comme un risque de fuite et délivrer le mandat d’arrêt avant qu’il ne puisse se rendre dans des régions inconnues où l’extradition aurait été un problème.